IFN-urile ar putea fi obligate să verifice identitatea clienților înainte de acordarea creditelor. Ce prevede proiectul de lege

Proiectul introduce "reguli mai clare" pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate. Foto: Getty Images

O iniţiativă legislativă obligă IFN-urile să verifice identitatea clienţilor şi să transmită situaţia finală a creditului în maximum cinci zile, potrivit Agerpres.

Proiectul introduce "reguli mai clare" pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori şi pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit, potrivit inițiatorilor, senatorii USR Cynthia Păun şi Remus Negoi.

Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanţă. Propunerea introduce şi obligaţia ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii.

Senatoarea Cynthia Păun a afirmat că prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau.

"Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalităţi pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată şi fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit, iar un sistem în care asta se întâmplă ani la rând a devenit, pentru unii, model de afaceri. Propunerea noastră pune costul verificării pe creditor şi riscul fraudei acolo unde îi e locul, la cel care a dat banii fără să verifice cui", declară Cynthia Păun.

"Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situaţia finală a unui credit"

O altă noutate este obligaţia creditorului de a transmite consumatorului, la încetarea contractului, o situaţie clară şi standardizată a creditului, documentul urmând să arăte cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi şi comisioane, valoarea şi data fiecărei plăţi, soldul final şi informaţiile privind eventualele raportări către sistemele de evidenţă a riscului de credit.

Mai mult, susţine sursa citată, această situaţie va trebui transmisă în maximum cinci zile lucrătoare de la încetarea raportului contractual.

"Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situaţia finală a unui credit şi nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obţine un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat. Iar atunci când creditul se încheie, consumatorul trebuie să primească rapid şi clar situaţia finală a acestuia", declară senatorul Remus Negoi.

Iniţiativa urmăreşte, de asemenea, clarificarea regulilor privind notificarea cesiunii unei creanţe şi momentul de la care noul creditor poate începe activităţile de recuperare faţă de consumator.

Prin aceste măsuri, propunerea legislativă aduce mai multă transparenţă, predictibilitate şi securitate juridică pentru consumatori, precum şi reducerea riscului de fraude şi a disputelor privind comunicarea notificărilor sau situaţia finală a creditelor.

Totodată, proiectul urmăreşte eliminarea diferenţelor de tratament dintre consumatorii care au contractat credite de consum şi cei care au contractat credite imobiliare, contribuind la un cadru legislativ mai coerent pentru protecţia consumatorilor de servicii financiare.