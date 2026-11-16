Florin Manole, mesaj dur pentru cei care atacă muncitorii străini: „Am mai auzit asta, pe vremea când românii lucrau în Spania”

Florin Manole a susținut că lucrătorii străini care muncesc legal și plătesc taxe trebuie respectați. FOTO: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, a criticat discursurile împotriva lucrătorilor străini și a făcut o paralelă cu situația românilor care munceau în Spania și Italia, unde se confruntau cu atacurile unor grupări de extremă dreapta. Declarațiile au fost făcute luni seară, într-un interviu pentru Euronews, după ce Camera Deputaților a decis înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind impactul migrației asupra ordinii publice și securității naționale, respectarea legislației privind regimul străinilor și combaterea migrației ilegale. Inițiativa aparține mai multor parlamentari de la SOS România și AUR.

„Am mai auzit discuția asta. De exemplu, pe vremea când mama mea lucra în Spania, auzeam voci din extrema dreaptă spaniolă vorbind împotriva românilor care lucrau în Spania. Dacă ne uităm în presa din Spania, din Italia, vedem și acolo extremiști de dreapta care vorbeau împotriva românilor.

Pentru mine, nu este doar o temă politică. Este și o chestiune care se intersectează cu propria mea viață. Indiferent cine face discurs extremist împotriva lucrătorilor străini în Spania anului 2007, este inamicul meu. În România anului 2026, este inamicul meu.

Când un om lucrează în orice țară civilizată, când plătește taxe și respectă legile, este demn de respect, indiferent de naționalitate, etnie”.

Florin Manole a susținut că lucrătorii străini care muncesc legal și plătesc taxe trebuie respectați, indiferent de naționalitate sau etnie. Ministrul a explicat și diferențele economice dintre România și statele din Asia de Sud-Est, respingând ideea că angajații veniți din alte țări iau locurile de muncă ale românilor.

„Cetățeanul român așteaptă mai mult de la munca sa. Așteaptă o remunerație mai bună, servicii publice mai bune. Un om din Asia de Sud-Est vine de la un salariu mult mai mic. Decalajele de pe glob nu se pot regla practic niciodată. Eu nu cred că lucrătorii străini iau locurile de muncă ale românilor. Cotizează legal la servicii pe care nu le vor accesa niciodată”.