AUR vrea să ancheteze autoritățile care se ocupă de imigranți și firmele care angajează muncitori străini. Ce a depus la Parlament

1 minut de citit Publicat la 13:33 26 Oct 2026 Modificat la 13:34 26 Oct 2026

AUR vrea investigarea autorităților care au permis străinilor să lucreze în România ca livratori sau muncitori în construcții. Foto: Hepta

Formațiunea AUR a inițiat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă în problema migrației. Organismul parlamentar ar urma să verifice modul în care autoritățile de resort gestionează mai multe aspecte, între care migrația ilegală, respectarea regimului străinilor, infracțiunile comise de cetățeni străini și exploatarea lucrătorilor proveniți din afara Uniunii Europene.

În urma demersului său, AUR vrea "identificarea vulnerabilităților legislative și administrative, verificarea controalelor efectuate de instituțiile responsabile și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea ordinii publice și securității naționale", se precizează într-un material publicat pe site-ul partidului.

Formațiunea susține că în perioada 2022 - 20226 a crescut numărul de lucrători străini intrați în România și, odată cu aceștia, a crescut numărul cazurilor documentate de ședere ilegală, trecere frauduloasă a frontierei, trafic de migranți și exploatare prin muncă.

AUR citează date conform cărora în 2024 au fost înregistrate 2.389 de cazuri de cetățeni străini depistați în tentativa de a părăsi ilegal România, iar în primele șapte luni ale anului 2025, aproximativ 400 de persoane au fost surprinse în timp ce încercau să treacă ilegal frontierea româno-maghiară.

Expunerea de motive a inițiativei parlamentare mai vorbește de cazuri de migranți ascunși în autocamioane, situații de ședere ilegală, infracțiuni violente și anchete privind exploatarea lucrătorilor străini.

AUR vrea să ancheteze autoritățile care se ocupă de imigranți și firmele care angajează muncitori străini

AUR consideră că aceste situații impun verificarea activității instituțiilor responsabile, precum și a angajatorilor și intermediarilor implicați în recrutarea lucrătorilor străini.

''Comisia propusă va analiza datele oficiale privind infracționalitatea, migrația ilegală și măsurile de returnare, va evalua activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră și va identifica eventualele deficiențe ale controalelor'', explică reprezentanții AUR.

Potrivit proiectului, comisia va fi formată din 15 deputați, desemnați proporțional de grupurile parlamentare, și va putea solicita documente, informații și rapoarte instituțiilor competente, precum și audierea reprezentanților autorităților și a altor persoane relevante.

Raportul final va fi prezentat în termen de 60 de zile de la înființarea comisiei, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult 30 de zile, și va cuprinde concluziile anchetei, responsabilitățile identificate și propuneri de măsuri legislative și administrative.

''Migrația ilegală, traficul de persoane și exploatarea prin muncă trebuie combătute, iar încălcările legii trebuie sancționate, indiferent de cetățenia persoanelor implicate. Siguranța românilor și respectarea legislației trebuie să fie priorități ale statului român'', argumentează AUR.