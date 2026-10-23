Lege AUR îndreptată împotriva UDMR. Peiu propune eliminarea pragului alternativ la alegerile parlamentare

2 minute de citit Publicat la 16:00 23 Oct 2026 Modificat la 16:01 23 Oct 2026

Inițiativa legislativă propusă de AUR afectează UDMR. Foto: colaj imagini Agerpres

O inițiativă legislativă depusă de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, la Senat ar putea lăsa UDMR în afara Parlamentului. Partidul propune eliminarea pragului electoral alternativ la alegerile parlamentare și menținerea exclusivă a pragului național de 5%, relatează News.ro.

În prezent, Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților permite ca o formațiune să intre în Parlamentul României dacă în urma alegerilor obține:

5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național;

20% din voturile valabil exprimate în cel puţin patru circumscripţii electorale;

Petrișor Peiu vrea să elimine acest prag legislativ. Inițiativa legislativă, care poate fi consultată pe site-ul Senatului, prevede modificarea unui singur articol:

„Articol Unic. - La articolul 94 alineatul (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcționarea

Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi

va avea următorul cuprins:

„a) 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național pentru toţi competitorii

electorali;””.

AUR a transmis, într-un comunicat de presă, că inițiativa „urmăreşte simplificarea cadrului electoral şi aplicarea unui criteriu unitar de reprezentativitate, raportat la totalitatea voturilor valabil exprimate la nivel naţional”.



În expunerea de motive, liderul senatorilor AUR argumentează că actualul mecanism poate conduce la situaţii diferite pentru competitori electorali cu procente naţionale comparabile, în funcţie de distribuţia geografică a voturilor.



„Proiectul nu propune majorarea pragului electoral de 5%, ci exclusiv eliminarea mecanismului alternativ de îndeplinire a acestuia. Totodată, modificarea nu presupune instituirea unor noi proceduri electorale şi nu generează, potrivit expunerii de motive, cheltuieli suplimentare directe pentru bugetul general consolidat”, menţionează iniţiatorul.

Petrișor Peiu a mai scris că menținerea pragului exclusiv de 5% este mai adecvat „pentru

determinarea nivelului minim de reprezentativitate necesar accesului la repartizarea

mandatelor”.

„O altă vulnerabilitate a reglementării actuale derivă din posibilitatea ca îndeplinirea

pragului electoral să depindă de distribuţia geografică a voturilor, iar nu exclusiv de

ponderea acestora in ansamblul optiunilor electorale exprimate.

În consecinţă, competitori care înregistrează procente naţionale comparabile pot avea situaţii juridice diferite în privinta îndeplinirii pragului, în functie de concentrarea susținerii electorale în anumite circumscripţii.

Totodată, existenta unor modalităţi alternative de îndeplinire a pragului electoral introduce o diferenţiere suplimentară nenecesară în mecanismul de stabilire a competitorilor eligibili pentru repartizarea mandatelor, eliminarea sa contribuind la simplificarea cadrului normativ şi la facilitarea înțelegerii condiţiilor de acces la reprezentarea parlamentară”, a mai spus Peiu în expunerea de motive.

Inițiativa legislativă propusă de AUR afectează UDMR.

Acest prag alternativ de 20% din voturile valabil exprimate în cel puţin patru circumscripţii electorale a fost introdus în lege tocmai pentru a asigura că alegătorii maghiari sunt reprezentanți în Parlamentul României, în condițiile în care ei reprezintă 6% din populația țării, peste un milion, potrivit datelor INS. Doar UDMR poate îndeplini acest prag, deoarece de regulă obține majoritatea voturilor exprimate în bazinele sale electorale tradiționale, în județele Harghita, Covasna, Mureș, Satu Mare, Bihor și Sălaj.