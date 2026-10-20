Kelemen Hunor: „Fiecare Guvern are termen de expirare cel târziu în 2028. Depinde enorm de mult cum va dialoga Guvernul Niculescu”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus marți, înaintea ședinței pentru învestirea Guvernului Niculescu, că „fiecare guvern are termen de expirare cel târziu în 2028, la alegeri, dar depinde enorm de mult cum va dialoga Niculescu și miniștrii cu PNL, USR, UDMR și cu cei care nu sunt în Guvern, pentru că nu va avea majoritate”. El a spus că trebuie lăsat un termen de șase luni, însă acordul politic „nu e o chestiune unilaterală, e un angajament bilateral”. „Nu depunem și nu votăm moțiune de cenzură dacă guvernul își respectă angajamentele”, a spus Kelemen, pentru Antena 3 CNN.

„Fiecare guvern are termen de expirare cel târziu în 2028, la alegeri, dar depinde enorm de mult cum va dialoga Niculescu și miniștrii cu PNL, USR, UDMR și cu cei care nu sunt în Guvern, pentru că nu va avea majoritate. Pentru orice proiect de lege, Ordonanță de Urgență sau politică publică, trebuie să găsească o majoritate. Și va depinde de cum va purta acest dialog și de ce decizii vor lua. Din punctul meu de vedere, trebuie să îi dăm șase luni, până în aprilie-mai. Nu depunem și nu votăm moțiune de cenzură dacă guvernul își respectă angajamentele. Nu e o chestiune unilaterală, e un angajament bilateral.

Sigur, trebuie să așteptăm să vedem care va fi comportamentul guvernului față de opoziție, pentru că va avea o poziție mult mai interesantă. Până acum era doar AUR în opoziție și nu trebuia să facă mare lucru. Acum, lângă AUR, apare USR, foarte gălăgios, și mai apare PNL, foarte rațional în acest moment. Asta înseamnă că, pe lângă oferta AUR, va exista și altă ofertă la guvernare: USR, PNL, bineînțeles și noi, dar cu posibilitatea de a crește.

Suntem în opoziție, dar nu suntem în guvern. Între a fi în opoziție, așa cum este AUR, și a fi în opoziție, așa cum vor fi PNL, USR și noi, vor exista diferențe semnificative, pentru a avea posibilitatea ca cetățeanul să aleagă dacă nu e mulțumit de cine guvernează”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat de acordul semnat cu Niculescu, el a spus că „nu e ceva extrem de sofisticat”. Mai mult, el a spus că Guvernul nu va fi condus din umbră nici de Sorin Grindeanu, nici de Nicușor Dan.

„Nu sunt lucruri spectaculoase în acord. Vorbim de deficit, rectificare, un buget echilibrat, investiții și susținerea lor, protecția minorităților și cam atât. E o pagină și jumătate, nu e ceva extrem de sofisticat. Va depinde enorm de mult de premier.

Niciodată nu funcționează așa. Cunosc aceste teorii, dar și dacă vorbim de premier, miniștri sau primari, la sfârșitul zilei nu ești cel care și-a asumat răspunderea. Chestia asta că cineva te dirijează sau îți spune ce să faci... Sigur, sunt sfătuitori, dar nu înseamnă că ești captivul lor. Responsabilitatea e a ta”, a spus el.

Legat de impozite locale și valoarea de piață, Kelemen a spus că dacă trecem pe valoarea reală de piață, „s-ar putea să ai o diminuare a taxelor, dar sistemul nostru nu e pregătit”.

„Valoarea de piață, de foarte multe ori, va însemna un impozit local mai mic. Astăzi, în inventar, să zicem, în Miercurea Ciuc, un apartament cu trei-patru camere într-un bloc comunist este evaluat la 120.000–140.000 de euro, dar, dacă vrei să vinzi, nu reușești. Prețul real este undeva la 80.000 de euro, dar plătești astăzi la valoarea considerată de inventar.

În majoritatea cazurilor, dacă se trece la valoarea reală de piață, s-ar putea să ai o diminuare a taxelor, dar nu cred că sistemul nostru e pregătit acum”, a mai spus el.

Întrebat dacă vom avea din nou majorări de taxe, el a spus că nu poate să speculeze.

„Aici nu pot să speculez eu. Anul trecut am făcut și eu o greșeală, am recunoscut. Am dat crezare domnului secretar de stat de la Finanțe. Când l-am întrebat cu cât vor crește impozitele și nu am cerut simularea, a zis maximum 70%. Din acest punct de vedere, guvernul trebuie să aibă simulările în toate domeniile, ca să nu existe decizii greșite. Anul trecut s-a întâmplat și de aceea am corectat în februarie”, a adăugat Kelemen Hunor.

Un alt subiect de interes major este majorarea pensiilor și salariilor. El a spus că „asta e așteptarea oamenilor, asta așteptăm și noi”.

„Trebuie să creștem pensiile și salariile cu rata inflației din 2025. Așa scrie legea, așa trebuie să facă guvernul. Fiecare are o realitate economică, e o greșeală să te compari cu alții. Noi, conform legii și bunului-simț, trebuie să mărim cu cel puțin rata inflației.

Asta e așteptarea oamenilor, asta așteptăm și noi”, a subliniat el.

Ședința pentru învestirea Guvernului Niculescu a început la ora 14:00. Toți miniștrii propuși au primit avize pozitive din partea comisiilor de specialitate din Parlament.