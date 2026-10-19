După PNL, și UDMR va semna un acord politic cu Luca Niculescu. Surse: Angajamentul conține un capitol pentru minoritățile naționale

1 minut de citit Publicat la 11:21 19 Oct 2026 Modificat la 11:21 19 Oct 2026

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, discută luni cu parlamentarii Uniunii despre acordul politic pe care-l va încheia cu premierul desemnat Luca Niculescu.

La această oră este în desfășurare ședința UDMR unde se discută prevederile acordului.

Kelemen Hunor discută cu cei 31 de parlamentari UDMR.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că în acord este și un capitol dedicat minorităților naționale.

Principalele prevederi ale acestui acord politic sunt economice – deficit, indexarea pensiilor și a salariilor, creștere economic, adică majoritatea prevederilor din acordul semnat cu PNL.

Deci, acesta este al doilea acord pe care Niculescu îl va încheia, după ce duminică a semnat unul cu PNL.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că partidul său va vota atât Guvernul Niculescu, „indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, dar și că va semna un acord de susținere, potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

Anunțul lui Kelemen a venit în aceeași zi în care președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis că partidul său „ia în calcul” un acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Inițial, s-a discutat ca prin acest angajament, PNL să susțină și să voteze legea bugetului pentru 2027 și să nu depună în primele șase luni o moțiune de cenzură. Bolojan spunea că PNL „nu cere și nu negociază ministere” și partidul „va rămâne în opoziție”. Duminică, însă, Ilie Bolojan a anunțat că a semnat acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care se stabilesc condițiile pe care viitorul Guvern trebuie să le respecte în următoarele „două-trei luni”, până la adoptarea bugetului pe 2027.