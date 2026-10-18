Surse: Luca Niculescu i-a chemat pe minștrii din cabinetul său la un prânz de lucru. Trebuie să semneze și acordul cu Bolojan

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu. Foto: Agerpres

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că semnează, duminică după-amiază, un acord de susținere cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Acordul prevede ca noul Executiv să păstreze țintele de deficit asumate de România și este valabil până la aprobarea legii bugetului de stat.

Semnarea acordului vine după ce, sâmbătă, conducerea PNL a hotărât să susțină învestirea cabinetului condus de Luca Niculescu. Potrivit unor surse politice, tot duminică, premierul desemnat va avea un prânz cu miniștrii noului cabinet.

Bolojan: Acordul de susținere este condiționat

"Acest acord de susținere este unul condiționat. Mâine (duminică, n.r.) după-amiază voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest document prin care (premierul) se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat, în așa fel încât să putem accesa fondurile europene, să rămânem o țară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare și să putem crea condiții pentru relansare economică și pentru prosperitate.

Acest acord este pe o durată limitată, până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă pentru ratingul României, pentru stabilitate și pentru normalitate în anii următori", a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, după ședința conducerii PNL.

Bolojan a justificat decizia de a vota noul Guvern - din care PNL nu face parte - prin nevoia de a pune capăt interimatului.

Bolojan: Votul PNL este unul pentru țară

"Această situație, dacă ar mai fi continuat, în afara problemelor instituționale pe care le avem, ar fi generat și o situație de scădere totală a încrederii cetățenilor României în instituțiile statului, după decizia iresponsabilă a PSD și AUR, care în primăvară au pregătit această moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc.

PNL s-a comportat responsabil în toată această perioadă, a propus soluții pentru a ieși din această situație de blocaj politic. În cele peste cinci luni, cu instrumentele limitate pe care un guvern interimar le are la dispoziție, am asigurat finalizarea procesului de absorbție a fondurilor europene prin PNRR, am trecut prin evaluările agențiilor de rating, am păstrat direcția corectă în care se găsește România și am asigurat funcționarea de bază a instituțiilor", a subliniat liderul PNL.

El a admis că PNL poate pierde politic prin susținerea învestirii guvernului Niculescu, dar a argumentat că "este un vot dat pentru țară".

"Continuarea acestei situații ar fi generat o și mai mare neîncredere a cetățenilor noștri și nu ne mai puteam permite acest lucru. Le mulțumesc tuturor colegilor noștri care au acordat acest vot cu responsabilitate și, pot să spun, cu patriotism, pentru că știm că este un vot din care PNL poate fi criticat politic. Partidul poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, așa cum am făcut și în vara anului trecut, pentru țara noastră", a mai conchis Ilie Bolojan.

Parlamentul îi audiază luni pe noii miniștri, iar marți este programat votul în plenul Camerelor reunite.

