Ministrul Energiei spune cum pot plăti românii facturi mai mici la energie: „Pot fi reduse și cu 20%”

Ministrul a declarat că scumpirea energiei pentru consumatorii casnici a fost mai mică decât se estima inițial. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, le recomandă consumatorilor să verifice ofertele de preț pentru energia electrică publicate pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde pot găsi contracte cu tarife cu până la 20% mai mici decât prețul mediu din piață.

Invitat la Digi24, ministrul a declarat că scumpirea energiei pentru consumatorii casnici a fost mai mică decât se estima inițial, fiind de aproximativ 10% sau chiar sub acest prag, în funcție de contract și de furnizor.

„Chiar am făcut o analiză, datele acestea sunt preluate de pe pagina oficială a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei neavând practic datele acestea, toate aceste date și piața se găsesc la ANRE. Într-o analiză pe care am făcut-o în momentul de față, ținând seama de prețurile din vară, strict pentru consumatorii casnici, creșterea a fost mult mai mică decât era previzionată în acel moment.

Adică, în momentul de față, pe baza datelor publice care se găsesc pe site-ul ANRE-ului, estimăm undeva la 10% că ar fi fost această creștere, sau până în 10%, pentru că sunt contracte diferite, sunt furnizori diferiți, sunt tarife de distribuție diferite, astfel încât trebuie să vorbim de o cifră care nu este neapărat aplicabilă sau aplicată tuturor. În ceea ce privește celelalte creșteri, cel mai probabil nu se vor întâmpla pentru consumatorii casnici.

În același timp, trebuie să spunem că sunt foarte mulți consumatori casnici care au contractele încheiate de dinainte de aceste două luni, să spun, de scumpiri. Probabil că discutăm de mai mult de jumătate. Probabil că discutăm de mai mult. Încă o dată, datele se găsesc la ANRE”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Recomandarea ministrului Energiei

El le-a recomandat consumatorilor să verifice mai întâi tariful prevăzut în ultimul contract semnat și perioada pentru care acesta este valabil, apoi să compare ofertele disponibile pe platforma ANRE.

„Și să intre pe pagina ANRE-ului, acolo unde în momentul de față sunt oferte pentru energie electrică care înseamnă 1,20 lei, 1,22 lei, ceea ce înseamnă posibilitatea de a accesa un contract care este cu 10, 15, 20% mai mic decât prețul mediu care există în momentul de față în piață. Adică este foarte important, da, să știm ce plătim, dar este și foarte important să știm ce alternative avem. Iar o alternativă concretă care există în momentul de față este de a accesa aceste contracte,” a spus ministrul Energiei.

„1,22 este un preț bun care se poate accesa în momentul de față,” a mai precizat Chisăliță.

Amintim că Ministerul Energiei lucrează la mai multe proiecte de lege prin care încearcă să țină sub control prețurile mari la energia electrică, iar unul dintre ele prevede o suprataxă pentru toți producătorii de curent.