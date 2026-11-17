Două minivacanțe pentru angajați până la finalul anului. Când sunt următoarele zile libere

1 minut de citit Publicat la 07:00 17 Noi 2026 Modificat la 07:00 17 Noi 2026

Calendarul aduce patru sărbători legale în noiembrie și decembrie, dintre care trei pică în timpul săptămânii. Foto: Getty Images

Angajații mai au parte de două minivacanțe până la sfârșitul anului. Calendarul aduce patru sărbători legale în noiembrie și decembrie, dintre care trei pică în timpul săptămânii. Astfel, cei care lucrează de luni până vineri vor avea mai multe zile libere consecutive, fără să fie nevoie să își ia concediu.

Prima minivacanță începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie. Angajații vor avea patru zile libere consecutive, datorită sărbătorii Sfântului Andrei, celebrată luni, 30 noiembrie, și Zilei Naționale a României, marcată marți, 1 decembrie.

Activitatea se reia miercuri, 2 decembrie. În aceeași perioadă, nici elevii nu vor merge la școală, cursurile fiind suspendate în cele două zile de sărbătoare legală. Copiii se întorc în bănci tot miercuri, 2 decembrie.

A doua minivacanță vine de Crăciun. Prima zi a sărbătorii pică vineri, 25 decembrie, astfel că angajații vor avea trei zile libere consecutive, împreună cu weekendul. A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este tot zi liberă legală, însă în 2026 aceasta pică sâmbătă. Pentru cei care au program obișnuit de luni până vineri, nu se acordă automat o zi liberă suplimentară.

Pentru elevi, vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și durează până duminică, 10 ianuarie 2027. Copiii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie, după sărbătorile de Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Sfântul Ion.