Vacanța de iarnă 2026-2027: Câte zile libere au elevii de sărbători și când se întorc la școală în ianuarie

Modificat la 11:43 09 Noi 2026

Publicat la 11:43 09 Noi 2026

2 minute de citit Publicat la 11:43 09 Noi 2026 Modificat la 11:43 09 Noi 2026

Elevii intră în vacanța de iarnă înainte de Crăciun și se întorc la școală în ianuarie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pentru elevii din România, vacanța de iarnă din anul școlar 2026-2027 începe înainte de Crăciun și se încheie după sărbătoarea Sfântului Ioan. Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, ultima zi de cursuri din 2026 este marți, 22 decembrie, iar elevii revin la școală luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de iarnă durează astfel de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv.

Când începe vacanța de iarnă 2026

Conform structurii anului școlar 2026-2027, elevii vor avea ultima zi de cursuri marți, 22 decembrie. Începând de miercuri, 23 decembrie, aceștia intră în vacanța de iarnă.

Perioada liberă cuprinde sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, dar și Boboteaza și Sfântul Ioan, sărbătorite pe 6 și 7 ianuarie.

Iată principalele date de reținut:

22 decembrie 2026: ultima zi de cursuri;

ultima zi de cursuri; 23 decembrie 2026: începe vacanța de iarnă;

începe vacanța de iarnă; 25 decembrie 2026: prima zi de Crăciun;

prima zi de Crăciun; 1 ianuarie 2027: prima zi a Anului Nou;

prima zi a Anului Nou; 6 ianuarie 2027: Boboteaza;

Boboteaza; 7 ianuarie 2027: Sfântul Ioan;

Sfântul Ioan; 10 ianuarie 2027: ultima zi de vacanță;

ultima zi de vacanță; 11 ianuarie 2027: elevii revin la cursuri.

Aceste date sunt prevăzute în structura oficială a anului școlar, nu reprezintă estimări sau propuneri de calendar.

Pe ce dată revin elevii la școală în ianuarie 2027

Vacanța se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Prima zi de cursuri din noul an este luni, 11 ianuarie 2027.

Elevii vor începe atunci al treilea modul de învățare din anul școlar 2026-2027. Data revenirii este aceeași la nivel național, conform calendarului aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3.194/2026.

Așadar, inclusiv vineri, 8 ianuarie, elevii vor fi în vacanță. Nu există o zi suplimentară de cursuri între sărbătoarea Sfântului Ioan și weekendul de dinaintea reluării școlii.

Câte zile durează vacanța de iarnă 2026-2027

Vacanța de iarnă cuprinde 19 zile calendaristice, de la 23 decembrie 2026 până la 10 ianuarie 2027 inclusiv.

Pentru părinți și elevi, acest interval este important pentru planificarea concediilor, a călătoriilor și a activităților din perioada sărbătorilor.

Ce trebuie să știe părinții despre calendarul școlar 2026-2027

Structura anului școlar 2026-2027 prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Anul școlar a început luni, 7 septembrie 2026, și se va încheia vineri, 18 iunie 2027.

Există însă și câteva excepții:

Elevii claselor a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă încheie cursurile pe 4 iunie 2027.

Elevii claselor a VIII-a termină cursurile pe 11 iunie 2027.

Pentru anumite clase din filiera tehnologică și învățământul profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Următoarea vacanță după cea de iarnă este vacanța mobilă din februarie-martie 2027, stabilită la nivelul fiecărui județ, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.