Cum pică minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Zile libere pentru angajați și elevi

În 2026, cele două sărbători legale sunt celebrate luni, 30 noiembrie, respectiv marți, 1 decembrie. Foto: Getty Images

Angajații și elevii din România vor avea parte de o minivacanță la sfârșitul lunii noiembrie, cu ocazia Sfântului Andrei și a Zilei Naționale a României. În 2026, cele două sărbători legale sunt celebrate luni, 30 noiembrie, respectiv marți, 1 decembrie, astfel că zilele libere se leagă de weekend. Salariații care au program de lucru de luni până vineri pot beneficia de patru zile consecutive de odihnă, de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie.

4 zile libere legate de Sf. Andrei și 1 Decembrie

Minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie se formează în mod natural în 2026, fără să fie nevoie de o zi suplimentară liberă. Sâmbătă, 28 noiembrie, și duminică, 29 noiembrie, sunt zile de weekend, luni, 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, iar marți, 1 decembrie, este Ziua Națională a României.

Ambele date sunt incluse în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează, potrivit articolului 139 din Codul muncii. Astfel, angajații care au program obișnuit de luni până vineri pot avea patru zile libere consecutive.

Și elevii vor beneficia de zile fără cursuri în această perioadă. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, cursurile sunt suspendate în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Ce drepturi au angajații care nu pot primi cele două zile libere

Nu toți salariații pot întrerupe activitatea în zilele de sărbătoare legală. În anumite domenii, precum cele în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza specificului muncii, angajații pot fi nevoiți să lucreze și pe 30 noiembrie sau 1 decembrie.

Codul Muncii prevede însă drepturi pentru salariații care lucrează în aceste zile. Potrivit articolului 142, aceștia trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, nu se poate acorda timp liber, angajații au dreptul la un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Prin urmare, faptul că un salariat trebuie să lucreze în zilele de sărbătoare legală nu înseamnă că pierde dreptul la compensarea prevăzută de lege.

Când începe vacanța de iarnă pentru elevi

Vacanța de iarnă a elevilor începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, potrivit structurii anului școlar 2026-2027, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.194/2026.

Ultima zi de cursuri din intervalul anterior vacanței este marți, 22 decembrie 2026, iar elevii se întorc la școală luni, 11 ianuarie 2027.

Astfel, după minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie, elevii vor mai avea de așteptat până la vacanța de iarnă, care cuprinde sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou.