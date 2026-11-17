Trump ar fi deținut acțiuni Nvidia în valoare de 62 de milioane de dolari înainte ca scandalul Jensen Huang să iasă la iveală

4 minute de citit Publicat la 00:18 17 Noi 2026 Modificat la 00:18 17 Noi 2026

Casa Albă susține că președintele nu alege și nu tranzacționează individual acțiuni. FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump ar fi deținut acțiuni Nvidia în valoare de până la 62 de milioane de dolari la sfârșitul lunii august, potrivit unei analize realizate de The Washington Post asupra declarațiilor sale financiare. În același timp, administrația sa a permis companiei să vândă unele dintre cele mai avansate cipuri ale sale în China și a amânat impunerea unor restricții asupra unei firme suspectate că redirecționa cipuri Nvidia către această țară.

Trump, al cărui portofoliu a înregistrat zeci de mii de tranzacții bursiere în al doilea mandat, a raportat operațiuni care indică o creștere semnificativă a investițiilor în Nvidia. La sfârșitul anului 2024, deținea acțiuni ale companiei în valoare de numai 615.000 până la 1,3 milioane de dolari.

Valoarea reală a deținerilor sale ar putea fi chiar mai mare, deoarece acțiunile Nvidia s-au apreciat între sfârșitul anului 2025 și sfârșitul lunii august. Declarațiile financiare nu includ încă tranzacțiile din ultimele două luni, din cauza întârzierilor de raportare.

Casa Albă susține că președintele nu alege și nu tranzacționează individual acțiuni, portofoliul său fiind administrat de instituții financiare independente. Activele sunt păstrate într-un trust administrat de copiii săi, potrivit administrației.

Trump a respins apelurile de a renunța la acțiunile pe care le deține. Președintele nu intră sub incidența legii federale care interzice oficialilor din executiv să participe la decizii guvernamentale ce le afectează propriile interese financiare. În schimb, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, este supus acestor reguli.

Investițiile lui Trump au atras atenția democraților și a organizațiilor care monitorizează etica guvernamentală. Aceștia ar putea analiza mai atent tranzacțiile președintelui și interesele lui Lutnick după ce vor prelua controlul asupra Congresului anul viitor. Experții în etică avertizează însă că, în acest moment, nu există dovezi că ar fi fost încălcate legile privind conflictele de interese.

Nvidia, între interesele administrației și restricțiile privind China

Relația administrației Trump cu Nvidia a fost marcată de decizii favorabile companiei. Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, a beneficiat de un acces neobișnuit la președinte, călătorind inclusiv la bordul avionului Air Force One în timpul ultimei vizite a lui Trump în China.

În decembrie, Trump a anunțat că Nvidia va putea vinde cipurile H200 unor clienți aprobați din China, în schimbul transferării către guvernul american a 25% din veniturile obținute.

În paralel, Departamentul Comerțului a fost criticat pentru că nu a impus restricții companiei Megaspeed, din Singapore, suspectată că redirecționa cipuri Nvidia către China. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat vineri că alte agenții guvernamentale doreau de luni de zile să fie luate măsuri, dar că Departamentul Comerțului avea responsabilitatea deciziei.

Un fost oficial al administrației a declarat pentru publicația The Washington Post că Trump i-a cerut de trei ori lui Lutnick să restricționeze exporturile celor mai puternice cipuri Nvidia, cel mai recent la începutul acestei luni. Lutnick s-ar fi opus, argumentând că o asemenea măsură ar putea declanșa un război comercial cu China.

O altă persoană familiarizată cu poziția secretarului Comerțului a declarat că acesta susținea ideea de a face China dependentă de tehnologia americană pentru inteligență artificială, o strategie promovată și de Huang. Nvidia a afirmat că acuzațiile potrivit cărora Megaspeed ar fi redirecționat cipuri au fost investigate și infirmate anul trecut.

Legăturile lui Lutnick cu industria centrelor de date

Interesele financiare ale lui Lutnick au ridicat, la rândul lor, semne de întrebare. Potrivit The New York Times, Cantor Fitzgerald, compania de pe Wall Street pe care acesta a condus-o timp de decenii și care este administrată acum de fiii săi, a făcut afaceri cu firme din Asia de Sud-Est care operează centre de date și deservesc clienți chinezi.

Printre acestea se numără Bitdeer, care construiește un centru de date în Malaezia. Cantor deține o participație la companie prin investiția sa în Tether, o firmă de criptomonede. Aceste afaceri ar putea fi afectate de noile reguli privind exporturile elaborate de departamentul condus de Lutnick.

Secretarul Comerțului nu deține direct acțiuni Nvidia, potrivit declarațiilor sale financiare. El a promis, înainte de confirmarea în funcție, că își va vinde participația la Cantor Fitzgerald și că nu se va implica în decizii guvernamentale care ar putea afecta compania.

Vânzarea participației a fost finalizată în octombrie 2025. Controlul asupra firmei a fost preluat de trusturi controlate de fiul său Brandon și de alte entități, inclusiv trusturi destinate copiilor săi adulți.

Declarația financiară a lui Lutnick pentru 2025 menționează distribuții din parteneriatele Cantor în valoare de aproximativ 192 de milioane de dolari, descrise drept distribuții fiscale efectuate în conformitate cu acordul său privind etica.

Cantor deține, la rândul său, acțiuni Nvidia. Într-un raport depus în august la autoritățile americane de reglementare, compania a declarat că avea aproximativ 1,8 milioane de acțiuni Nvidia la sfârșitul lunii iunie, evaluate atunci la circa 362 de milioane de dolari.

Compania susține însă că aceste acțiuni sunt deținute în principal pentru a deservi clienții care vor să parieze pe evoluția prețurilor bursiere fără să cumpere efectiv acțiunile. Un purtător de cuvânt al Cantor a declarat că participațiile Nvidia raportate sunt legate de tranzacții swap cu clienții, practici obișnuite pe piețele financiare instituționale.

Scandalul uriaș în care este implicat Huang

Demisia lui Huang, anunțată joi, a pus capăt unui mandat de 33 de ani la conducerea companiei de inteligență artificială pe care a cofondat-o, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi avut cel puțin două relații extraconjugale: una cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei și alta cu o subordonată.

secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a susținut duminică faptul că Nvidia ar trebui să caute „în afara” companiei următorul director executiv. „Au nevoie de o schimbare radicală”, a declarat Bessent la Fox News.

Bessent a cerut, de asemenea, Nvidia să explice dacă a permis în mod conștient ca cele mai avansate cipuri de inteligență artificială ale companiei să ajungă în China, afirmând că acest aspect este mai important decât relația extraconjugală a lui Huang cu presupusa spioană a Beijingului, Alice Huang.