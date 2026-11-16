Simion recrutează "specialiști pentru guvernare" pe whatsapp și email, după ce Nicușor Dan i-a cerut soluții, nu doar proteste

2 minute de citit Publicat la 20:06 16 Noi 2026 Modificat la 20:06 16 Noi 2026

Președintele AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, anunță că formațiunea sa caută "oameni potriviți" pentru instituțiile din viitoarea guvernare, "de la funcționari publici până la specialiști". Într-o postare pe Facebook, Simion face un apel și la înscrierea în cadrului formațiunii, în variantă digitală, prin intermediul unei aplicații pentru telefonul mobil.

"Viitoarea guvernare trebuie pregătită cu programe serioase de scoatere a Țării din criză dar și cu oamenii potriviți. E nevoie de conduceri ale instituțiilor din viitoarea guvernare, de la funcționari publici până la specialiști. Trimite-ne CV-ul (PDF sau Word), împreună cu numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, domeniul de activitate și județul. E-MAIL: .... , WHATSAPP: ...", se spune în textul postat.

Postarea, care face referire și la mitingul neautorizat de sâmbătă, se încheie cu îndemnul "Călin Georgescu trebuie eliberat".

Simion caută specialiști, după ce președintele Dan i-a cerut soluții

Apelul la "specialiști și funcționari" vine, aparent, ca reacție la o declarație a președintelui Nicușor Dan, făcută joia trecută.

Dan i-a îndemnat pe cei din AUR să renunțe la protestul în favoarea lui Călin Georgescu și să vină cu "soluții concrete pentru problemele societății", la două zile după ce a explicat într-o conferință de presă de ce nu a acceptat ca acest partid să intre la guvernare. Insistând că are "toată simpatia" pentru electoratul AUR, președintele a spus că dialogul cu aceștia este "necesar".

"Înțeleg nemulțumirea românilor față de modul în care funcționează statul. Am cunoscut-o direct, prin sute de proteste și acțiuni în instanță. Tocmai de aceea, consider că dialogul cu susținătorii AUR este necesar. Diferențele de opinie nu trebuie să ne împiedice să ne ascultăm unii pe ceilalți.

Dar responsabilitatea politică presupune mai mult decât exprimarea nemulțumirilor. Un partid care reprezintă milioane de cetățeni are datoria să depășească etapa protestului și să prezinte soluții concrete pentru problemele societății", a îndemnat Nicușor Dan.

AUR recrutează în aplicația pentru mobil. În 2024 a cerut românilor date personale în contul "caselor de 35.000 de euro"

Postarea publicată luni de George Simion conține și un îndemn la înscrierea în AUR prin intermediul unei aplicații.

"Devii membru descărcând aplicația mobilă Platforma AUR și urmând pașii de pe ecran. Dacă aveți probleme cu descărcarea aplicației, crearea contului, plata cotizației de membru, puteți suna la numărul (....)", se precizează în postare.

Evident, a aplica la oricare dintre cele două inițiative - intrarea în baza de resurse umane a AUR și înscrierea online în formațiune - presupune comunicarea datelor personale.

În iulie 2024, o inițiativă bazată tot pe comunicarea datelor personale a pus AUR în centrul unui mare scandal. Înaintea campaniei electorale, George Simion a promis românilor "case la 35.000 de euro". Oamenii au fost îndemnați să semneze "contracte simbolice" în puncte deschise în mai multe orașe mari, ocazie cu care și-au lăsat datele personale. Liderul AUR a condiționat onorarea contractelor de alegerea sa în funcția de președinte al României.

O formațiune neparlamentară, REPER, a sesizat Parchetul General, acuzând AUR că recurge la o formă gravă de manipulare și escrocherie electorală. Investigațiile de presă au arătat că această campanie de înscrieri în AUR și de promovare a "apartamentelor" a costat în jur de un milion de euro.

În mai 2025, George Simion a recunoscut public că promisiunea caselor de 35.000 de euro nu a fost o ofertă imobiliară reală, ci "o formă de marketing".

"Nu le-am făcut vreo propunere că le dau casă. A fost forma noastră de promovare", a susținut el la momentul respectiv.