Trump închide portița prin care China obținea cipuri AI americane, chiar înainte de întâlnirea cu Xi Jinping

5 minute de citit Publicat la 23:45 16 Noi 2026 Modificat la 23:45 16 Noi 2026

Donald Trump. sursa foto: Getty

Administrația Trump a anunțat că va închide portița prin care companiile chineze reușeau să folosească cipuri americane avansate de inteligență artificială, închiriindu-le de la centre de date din Asia de Sud-Est și din alte țări, deși cumpărarea lor directă le este interzisă. Noile reguli vin cu doar câteva zile înainte ca Donald Trump să plece în China pentru întâlnirea cu Xi Jinping, scrie The New York Times.

Administrația Trump a anunțat luni că merge mai departe cu o nouă reglementare care va limita accesul Chinei la cipuri avansate de inteligență artificială prin intermediul centrelor de date aflate în afara granițelor sale.

Măsura urmărește să închidă ceea ce mulți la Washington consideră o portiță prin care China a reușit să ocolească interdicția impusă de Departamentul Comerțului, care le împiedică pe companiile chineze să cumpere cele mai avansate cipuri AI produse de firme precum Nvidia.

Faptul că China a putut continua să aibă acces la aceste cipuri, închiriindu-le de la centre de date din țări din Asia de Sud-Est și din alte regiuni, a fost o sursă importantă de dispute în interiorul administrației Trump.

Noua reglementare impune restricții centrelor de date din străinătate care furnizează „volume semnificative de putere de calcul” unor firme cu sediul într-un grup restrâns de țări cu risc ridicat, printre care China, Rusia și Iranul.

Centrele de date vor fi obligate, de asemenea, să își verifice clienții. Potrivit comunicatului, prevederea, care intră în vigoare peste 90 de zile, va „submina” capacitatea companiilor din aceste țări de a folosi cipuri americane pentru a antrena modele AI avansate.

Administrația a precizat că va fi nevoie și de o licență pentru exportul de cipuri avansate către companii cu sediul în Indonezia, Malaezia, Singapore, Thailanda sau Brazilia, țări în care riscul de contrabandă este mai ridicat decât în mod obișnuit.

Planul de a închide această portiță vine cu doar câteva zile înainte ca președintele Trump să meargă în China pentru un summit economic, unde se va întâlni și cu liderul chinez Xi Jinping.

Acțiunile companiilor producătoare de cipuri au scăzut puternic luni dimineață. Nvidia a pierdut peste 2%, Intel peste 6%, iar Micron peste 7%. Au scăzut și indicii care urmăresc aceste acțiuni: indicele Philadelphia Semiconductor a coborât cu peste 5%, iar Nasdaq, indicele mai larg dominat de companiile de tehnologie, a deschis și el pe minus.

Subiectul, care până de curând era unul de nișă, a căpătat vizibilitate în ultimele săptămâni, după dezvăluirile despre Megaspeed, o companie de centre de date din Singapore înființată de o femeie care a avut o aventură cu Jensen Huang, înlăturat săptămâna trecută din funcția de director executiv al Nvidia.

Autoritățile americane au considerat-o pe această femeie, Alice Huang, un agent al serviciilor de informații chineze și anchetează Megaspeed pentru acuzații de contrabandă cu cipuri către China.

Scandalul a transformat centrele de date din străinătate într-un subiect dezbătut la cel mai înalt nivel al administrației, iar Departamentul Comerțului, care supraveghează aceste reglementări, a intrat în conflict pe această temă cu alte instituții ale guvernului.

Anunțul de luni a precizat că noua reglementare a fost „redactată de Departamentul Trezoreriei și de Consiliul de Securitate Națională și la indicația acestora”, două instituții care au cerut reguli mai stricte.

În ultimele luni, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul de stat Marco Rubio și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, au cerut cu toții reintroducerea unor restricții ample pentru centrele de date, pe fondul îngrijorărilor că cipurile avansate Nvidia ajung în China.

Ei s-au lovit însă de opoziția secretarului Comerțului, Howard Lutnick, care coordonează politica de export a cipurilor. Lutnick a susținut o variantă mai suplă a regulilor, care să fie mai puțin împovărătoare pentru Nvidia și pentru centrele de date din străinătate.

Tensiunile au ieșit la suprafață vineri, când Bessent a acuzat, într-un interviu televizat, departamentul condus de Lutnick că nu a sancționat Megaspeed. El a spus că alte departamente au cerut această măsură, dar că Departamentul Comerțului are ultimul cuvânt. Bessent a adăugat că Nvidia ar trebui „trasă la răspundere” dacă nu a făcut suficient pentru a împiedica deturnarea ilegală a cipurilor către China.

Deși noua reglementare pare destul de strictă, analiștii spun că aplicarea ei va depinde de Departamentul Comerțului și că rămâne de văzut cum o va pune în practică acesta.

Activitatea Megaspeed, adică operarea unor centre de date din Asia de Sud-Est care deservesc de la distanță clienți chinezi, este legală. Asta înseamnă că firmele chineze care nu au voie să cumpere direct cipuri avansate Nvidia le pot închiria pur și simplu prin intermediul altor companii din Asia de Sud-Est.

Nvidia și susținătorii săi afirmă că aceste vânzări ajută la crearea de locuri de muncă în Statele Unite și fac ca firmele din întreaga lume să depindă de tehnologia americană.

Însă tot mai mulți oficiali din administrația Trump și din Congres par să creadă că accesul Chinei la aceste centre de date a subminat controalele americane la export și a permis dezvoltarea ecosistemului chinez de inteligență artificială. Unii se tem că acest lucru ar putea oferi Beijingului un avantaj economic, dar și unul militar.

Într-un comunicat de presă, Departamentul Comerțului a transmis că reglementarea este „concepută pentru a garanta că restricțiile existente privind accesul la tehnologia americană sensibilă nu pot fi ocolite prin aranjamente de calcul la distanță care implică centre de date din țări terțe”.

Potrivit departamentului, măsura va alinia regulile americane privind accesul de la distanță la centrele de date cu cele care se aplică transportului fizic de tehnologie americană sensibilă.

Chiar înainte de încheierea mandatului, administrația Biden a emis reguli globale privind vânzarea de cipuri, inclusiv restricții pentru accesul de la distanță al firmelor chineze la centrele de date. După ce Trump a câștigat un nou mandat, oficialii săi au anunțat că nu vor mai aplica aceste reguli, iar în mai 2025 le-au anulat oficial.

De atunci, mai multe versiuni preliminare ale regulilor au câștigat teren în guvern, doar pentru a fi respinse de oponenți.

Rămâne de văzut dacă noile reguli vor provoca o reacție din partea Chinei. Trump pleacă în Asia săptămâna aceasta și ajunge în China miercuri, pentru întâlniri în care se așteaptă să fie discutate războiul din Iran, neproliferarea nucleară și comerțul.

Într-o conferință telefonică de vineri, un înalt oficial al administrației, care a vorbit sub protecția anonimatului, conform regulilor convorbirii, a declarat că administrația a discutat posibile măsuri privind accesul de la distanță și nu se așteaptă ca China să răspundă cu contramăsuri. Potrivit oficialului, măsurile vor închide portițele din reglementările existente, pentru a combate atât contrabanda, cât și accesul de la distanță la centrele de date, iar chinezii au declarat public că nu sunt implicați în contrabandă.

Un alt înalt oficial al administrației, prezent la aceeași convorbire, a precizat că situația Nvidia nu va avea nicio influență asupra vizitei. Controalele la export sunt chestiuni de securitate națională și nu sunt negociabile cu chinezii, a adăugat oficialul.