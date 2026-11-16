AUR ia din nou apărarea șefei AfD: "O neînțelegere". Alice Weidel a susținut că românii "jefuiesc" asigurările sociale din Germania

2 minute de citit Publicat la 20:34 16 Noi 2026 Modificat la 20:34 16 Noi 2026

Reprezentanții AUR nu se dezic de declarațiile făcute de Alice Weidel la adresa românilor din Germania și spun că e vorba de o "neînțelegere". În imagine: liderul AUR, George Simion, la mitingul pro Georgescu. Foto: Antena 3 CNN

Declarațiile făcute la adresa românilor din Germania de Alice Weidel, șefa partidului de extremă dreapta AfD, au la bază o "neînțelegere", a declarat luni deputatul AUR Cosmin Corendea. Poziția sa vine după ce liderul AUR, George Simion, i-a luat apărarea lui Weidel. Simion a spus, săptămâna trecută, că șefa AfD nu i-a jignit pe români și că, în locul său, nu și-ar cere scuze.

Cosmin Corendea a participat, la București, la o întâlnire cu reprezentanți ai AfD, organizată la Palatul Parlamentului. În cadrul întâlnirii, a fost "lămurită" poziția AfD față de românii care muncesc în Germania, a susținut deputatul AUR într-un comunicat citat de Agerpres.

În document este citat reprezentatul AfD Raimond Scherich, membru al Bundestagului, care a spus că formațiunea sa "apreciază contribuția comunității românești la piața muncii și la funcționarea economiei Germaniei".

Parlamentar AfD: "Presa e de vină" pentru declarația în care Weidel a spus că românii "jefuiesc" ajutoarele sociale din Germania

"Este foarte important să subliniem un lucru care, pentru noi, are o importanță deosebită: comunitatea românească din Germania, care participă la piața muncii și care merge zi de zi la serviciu pentru ca sistemul nostru să funcționeze, este cu adevărat valoroasă pentru noi.

Așadar noi, cei din AfD, suntem alături de fiecare persoană care muncește în Germania. Tocmai de aceea, dorim să luăm o poziție fermă împotriva modului în care presa prezintă în prezent aceste lucruri, deoarece această prezentare este departe de a fi corectă.

Din păcate, în Germania, AfD continuă să fie adesea ținta unor campanii mediatice. Presa establishmentului încearcă, bineînțeles, să facă tot posibilul pentru a ne discredita", a spus Raimond Scherich, citat în comunicat.

Potrivit acestuia, mass-meddia ar prelua declarațiile AfD "într-o formă trunchiată", pentru a împiedica buna colaborare cu partenerii din est, "în special cu cei din România".

"Bineînțeles că nu ne lăsăm descurajați de acest lucru și rămânem fideli principiilor noastre. Nu pot decât să subliniez încă o dată că suntem alături de oamenii care muncesc din greu din România și că punem aici bazele unei viitoare colaborări, la toate nivelurile politice, cu bunii noștri prieteni de la AUR", a adăugat Scherich.

La rândul său, deputatul român a comunicat că AUR va continua colaborarea cu AfD. "A fost o neînțelegere care, bineînțeles, imediat a fost preluată de media", a susținut el.

Ce a spus, de fapt, Alice Weidel despre românii din Germania

Într-un mesaj postat pe X la sfârșitul lunii octombrie, Alice Weidel i-a acuzat pe imigranții români din țara sa că "jefuiesc sistemul social".

"Alocația pentru copii, ajutorul social de bază, asistența medicală: tot mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se va produce o schimbare radicală în politica de migrație", a scris ea pe X.

Kindergeld, Grundsicherung, medizinische Versorgung: Immer mehr Migranten aus Rumänien plündern unser Sozialsystem. Allein in Magdeburg haben sich die Ausgaben auf 3 Millionen Euro im Jahr verzwanzigfacht. Nur mit der AfD gibt es eine Migrationswende! https://t.co/xsCdjYaxJq — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 28, 2026

Pe lângă mesaj, șefa AfD a distribuit și un documentar despre imigranții români. Filmul a fost realizat de o jurnalistă germană care a vizitat cartierele sărace din orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, precum și satele din România de unde provin imigranții.

Documentarul acuză consecințele liberei circulații în UE pentru orașe, locuitori și imigranți.

Într-o altă declarație din octombrie, Weidel a acuzat România că ignoră "interesele de securitate ale Rusiei", după ce a permis instalarea sistemului defensiv anti-rachetă la Deveselu.