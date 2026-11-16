Războiul politic din Polonia escaladează: Banca Centrală a tăiat fondurile Tribunalului Constituțional, preluat de oamenii lui Tusk

2 minute de citit Publicat la 23:42 16 Noi 2026 Modificat la 23:42 16 Noi 2026

Războiul politic dintre forțele reprezentate de președintele Karol Nawrocki (stânga) și premierul Donald Tusk (dreapta) a escaladat la un nou nivel, după ce Banca Centrală a blocat conturile Tribunalului Constituțional. Foto: Hepta

Conflictul politic din jurul Tribunalului Constituțional al Poloniei, disputat de guvernul premierului pro-european Donald Tusk și de dreapta naționalistă a președintelui Karol Nawrocki, a escaladat la un nou nivel, luni: Banca Centrală, condusă de un apropiat al naționaliștilor conservatori, a tăiat finanțarea acestui tribunal, a cărui conducere a fost preluată în forță de o judecătoare desemnată de majoritatea guvernamentală, relatează Agerpres, care citează AFP.

Criza generată de lupta dintre conservatorii naționaliști și liberalii proeuropeni pentru controlul Tribunalului Constituțional datează încă din 2015, de la sfârșitul precedentei guvernări a actualului premier.

Acesta a încercat atunci să impună acolo anumiți judecători, respinși apoi de partidul conservator Lege și Justiție (PiS) după ce a preluat puterea. PiS și-a impus ulterior propriii judecători în această instituție și a forțat o serie de schimbări legislative care au condus la conflicte cu Comisia Europeană.

O criză prelungită, cu acuzații de lovitură de stat

După ce PiS a pierdut alegerile în 2023, actuala majoritate parlamentară din jurul premierului Tusk a ales opt noi judecători în Tribunalul Constituțional, dar președintele Karol Nawrocki a refuzat jurământul în cazul a cinci dintre ei.

Criza s-a amplificat brusc pe 30 octombrie, când poliția a izolat sediul Tribunalului Constituțional pentru ca președintele și vicepreședintele acestei instituții, Bogdan Swieczkowski și Bartolmiej Sochanski, să nu mai poată intra în clădire. Ulterior, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska - dintre judecătorii a căror numire nu a fost acceptată de Nawrocki - s-a proclamat președintă interimară a instanței și a anunțat că-i suspendă pe președinte și pe vicepreședinte.

Guvernul Tusk a descris acțiunea drept o restabilire a statului de drept, în timp ce opoziția conservatoare a numit-o lovitură de stat.

Desfășurarea forțelor de ordine a fost "sincronizată" cu plecarea președintelui Nawrocki într-o vizită în Senegal. Acesta a ordonat întoarcerea avionului și, imediat după sosirea la Varșovia, a venit la sediul Tribunalului Constituțional, unde a fost întâmpinat de simpatizanți ai PiS, și a forțat intrarea în clădire.

De atunci, protestatari de dreapta și extremă-dreapta au într-o tabără pe care au montat-o în fața clădirii tribunalului, fiind supravegheați de un important dispozitiv al poliției.

Banca Centrală a Poloniei taie banii Tribunalului Constituțional

În acest context, Banca Centrală, care gestionează conturile Tribunalului Constituțional și al cărei președinte, Adam Glapinski, este apropiat de opoziția conservatoare, a anunțat luni că încetează să onoreze ordinele de plată emise de această instituție.

Guvernul a reacționat prin ministrul de Finanțe, Andrzej Domanski. Acesta a dat asigurări că Executivul polonez va face în așa fel încât instituția să poată funcționa.

Președintele Nawrocki a convocat luni principalele forțe politice pentru a discuta criza din jurul Tribunalului Constituțional. Însă Coaliția Civică a premierului Tusk și alianța de centru-stânga ce face parte din majoritatea guvernamentală au refuzat invitația.

AFP mai notează că, de când a fost ales președinte în 2025, Karol Nawrocki a respins mai multe proiecte de lege adoptate de coaliția guvernamentală, care nu dispune de o majoritate parlamentară suficientă pentru a-i anula veto-urile.