Președintele Poloniei și-a întors avionul din drum după ce poliția s-a dus la Tribunalul Constituțional: „Trebuie să fiu în țară”

<1 minut de citit Publicat la 22:07 30 Oct 2026 Modificat la 22:11 30 Oct 2026

Preşedintele polonez Karol Nawrocki. Foto: Hepta

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat vineri în avion spre Senegal pentru o vizită programată, a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe din Polonia, iar preşedintele acesteia a fost suspendat din funcţie, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

"Într-un astfel de moment, preşedintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc", a scris el pe platforma X.

Poliţia a precizat că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişti.

Tribunalul a anunţat pe site-ul său oficial că preşedintele instituţiei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat vineri.

Un vechi conflict politic în legătură cu Tribunalul Constituţional a paralizat efectiv activitatea acestei instituţii. La începutul acestui an, Nawrocki - un aliat al fostului guvern naţionalist al Poloniei - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcţiei de către judecători aleşi de actuala majoritate parlamentară.