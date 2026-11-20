1 minut de citit Publicat la 11:32 20 Noi 2026 Modificat la 11:32 20 Noi 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu susține că România poate discuta despre impozitarea progresivă a veniturilor foarte mari, cu o condiție esențială: pragurile de taxare să protejeze clasa de mijloc. În articolul „Impozitul progresiv: necesitate sau doar încă o dispută politică sterilă?”, publicat pe blogul său, el avertizează că presiunea fiscală asupra acestei categorii ar fi „o formă de autosabotaj”.

În contextul în care deficitul bugetar readuce periodic în discuție cota unică, aplicată în România din 2005, Dan Voiculescu argumentează că persoanele cu venituri foarte mari pot contribui mai mult la bunăstarea societății în care și-au construit averea. El invocă experiența Statelor Unite, a Germaniei și a Franței pentru a arăta că nivelul de la care se aplică cele mai mari cote de impozitare contează în proiectarea unui asemenea sistem.

„Povara impozitelor nu trebuie să lovească în clasa de mijloc”, scrie profesorul, enumerând medici, ingineri, avocați și antreprenori printre cei care produc, economisesc, investesc și susțin consumul intern. În opinia sa, o creștere a poverii fiscale pentru aceste categorii ar putea frâna economia și amplifica tensiunile sociale.

Dan Voiculescu atrage atenția și asupra riscurilor unei taxări excesive, de la creșterea evaziunii și relocarea în alte state până la reducerea capitalului disponibil pentru investițiile care creează locuri de muncă. În același articol, el reia o propunere pe care spune că o susține de peste trei decenii: neimpozitarea profitului reinvestit.