Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare mare pe 21 noiembrie. Semnificație și tradiții: De ce i se zice și „Vovidenia”

3 minute de citit Publicat la 10:00 20 Noi 2026 Modificat la 10:00 20 Noi 2026

Icoană cu Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sursa foto: Basilica.ro

Pe 21 noiembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul ortodox.

Cunoscută și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia, această sărbătoare cu cruce roșie amintește de momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, pe când avea doar trei ani.

Ziua are o semnificație religioasă aparte, fiind asociată cu rugăciunea, credința și pregătirea sufletească pentru Nașterea Domnului, dar și cu numeroase tradiții și obiceiuri populare.

Ce semnificație are Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este unul dintre cele douăsprezece praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe și este sărbătorită în fiecare an pe 21 noiembrie.

Potrivit tradiției Bisericii, Sfinții Ioachim și Ana au dus-o pe fiica lor, Maria, în vârstă de trei ani, la Templul din Ierusalim, pentru a o încredința slujirii lui Dumnezeu. Cei doi părinți făcuseră făgăduința de a-I dărui copilul lui Dumnezeu, dacă rugăciunile lor pentru a avea urmași vor fi ascultate.

Fecioara Maria a fost primită de preotul Zaharia și a rămas la Templu, unde a dus o viață dedicată rugăciunii și credinței. Potrivit Basilica.ro, ea a locuit acolo până la vârsta de aproximativ 15 ani, când a fost logodită cu dreptul Iosif.

Semnificația profundă a praznicului este legată de pregătirea Maicii Domnului pentru a deveni Născătoarea de Dumnezeu și pentru a-L primi în pântecele său pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Potrivit Patriarhiei Române, intrarea Maicii Domnului în Templu reprezintă și o imagine a pregătirii sufletești pe care trebuie să o facă fiecare creștin pentru întâmpinarea lui Hristos. Prin rugăciune, curăție și căutarea sfințeniei, oamenii sunt chemați să devină ei înșiși lăcașuri ale prezenței lui Dumnezeu.

Este zi cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este și una dintre zilele importante de dezlegare la pește din Postul Nașterii Domnului.

Pe 21 noiembrie, credincioșii care țin postul pot consuma pește, potrivit rânduielilor bisericești. Dezlegarea este un prilej de bucurie în această perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Crăciunului.

Biserica a rânduit această dezlegare pentru ca bucuria praznicului să nu fie umbrită de asprimea postului. Este important de menționat că dezlegarea nu reprezintă o obligație de a consuma pește, ci o permisiune acordată credincioșilor în această zi de sărbătoare.

Tot de pe 21 noiembrie, în cadrul slujbelor bisericești, încep să fie cântate Catavasiile Nașterii Domnului, care vestesc apropierea Crăciunului. Aceste cântări sunt prezente în slujba Utreniei până la sfârșitul lunii decembrie.

Alte tradiții și superstiții pe 21 noiembrie

De-a lungul timpului, sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului a fost însoțită de numeroase tradiții și credințe populare, păstrate mai ales în mediul rural.

Una dintre cele mai cunoscute credințe spune că, în noaptea de Ovidenie, se deschid cerurile, iar oamenii pot înțelege graiul animalelor. În unele zone, se spune că această zi poate oferi indicii despre cum va fi vremea în perioada următoare.

Potrivit tradițiilor populare, dacă pe 21 noiembrie cerul este înnorat, anul următor ar putea fi marcat de epidemii, în timp ce ninsoarea ar prevesti o iarnă lungă și grea. Acestea sunt credințe populare, fără valoare de prognoză meteorologică.

Un alt obicei păstrat în anumite gospodării este pregătirea apei de leac. Oamenii așază vase cu apă în dreptul icoanelor, alături de o lumânare aprinsă, considerând că apa astfel pregătită are puteri tămăduitoare.

Tot în această zi, tradiția spune că persoanele certate trebuie să se împace și să își ceară iertare, pentru a întâmpina cu sufletul curat perioada de post și apropierea Crăciunului.

În unele regiuni, noaptea de Vovidenie este asociată și cu obiceiuri legate de aflarea ursitului. Fetele tinere obișnuiau să privească într-o fântână, la lumina unei lumânări, în speranța că își vor vedea viitorul soț.

De asemenea, în anumite zone ale țării, 21 noiembrie era considerată o zi în care se aprindeau lumânări pentru sufletele celor adormiți.

De ce i se zice și „Vovidenia”

Denumirea de Vovidenia provine din limba slavonă, de la cuvântul „văvedenie”, care înseamnă „intrare” sau „aducere”.

Numele face referire la momentul în care Fecioara Maria, în vârstă de trei ani, a fost adusă de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, pentru a fi închinată lui Dumnezeu.

Așadar, Vovidenia este denumirea populară, de origine slavonă, a sărbătorii Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, celebrată în fiecare an pe 21 noiembrie.

În tradiția românească, sărbătoarea mai este numită și Ovidenia și este asociată cu lumina. De aceea, în unele regiuni, este numită și Sărbătoarea Luminii.