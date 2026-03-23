Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 18:00 23 Mar 2026 Modificat la 18:00 23 Mar 2026
Nicușor Dan (d) și Dacian Cioloș. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Dacian Cioloş, fost comisar european, este candidatul României pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, informează Agerpres.

Anunţul a fost făcut luni de preşedintele Nicuşor Dan, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei.

Această candidatură, a spus şeful statului, este una „constructivă”, orientată spre viitor şi are vocaţia de a reuni.

Preşedintele a arătat că, pentru ţara noastră, francofonia este „o alegere asumată de mult timp” şi este „o adevărată plusvaloare care se reflectă şi din punct de vedere economic”.

Mai mult, Nicuşor Dan a reiterat că România este „unul dintre principalii susţinători ai francofoniei instituţionale”.

Etichete: Nicușor Dan DacianCioloș francofonie

