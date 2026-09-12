Donald Trump spune că unificarea Irlandei ar fi "un lucru extraordinar", după întâlnirea cu premierul irlandez

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, aflat în vizită la Dublin, a declarat sâmbătă că şi-ar dori "foarte mult" să vadă Irlanda reunificată cu Irlanda de Nord (aflată sub administraţie britanică) - afirmaţii care nu vor fi bine primite la Londra şi nici în rândul unioniştilor din Irlanda de Nord, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Comentariile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce noul premier britanic, Andy Burnham, a afirmat că un referendum privind ieşirea Irlandei de Nord din Regatul Unit "nu este o opţiune" în prezent.

"Ei bine, nu vreau să creez probleme, dar vă spun sincer: mi-ar plăcea enorm să văd unificarea", le-a spus Trump jurnaliştilor, stând alături de premierul irlandez Micheal Martin, după întâlnirea celor doi la Dublin. "Se va întâmpla, în cele din urmă... Cred că ar fi un lucru fantastic".

"Desigur, Regatul Unit va avea un cuvânt de spus în această privinţă... dar cred că ar fi un lucru extraordinar", a adăugat el.

Conform prevederilor Acordului din Vinerea Mare (1998), un referendum privind ieşirea din Regatul Unit poate fi organizat doar la decizia guvernului britanic. Acordul a pus capăt a trei decenii de violenţe între naţionaliştii irlandezi, care militau pentru o Irlandă unită, şi unionişti, care doreau ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit, aminteşte Reuters.

Deşi sondajele indică o majoritate clară în Irlanda de Nord în favoarea rămânerii în Regatul Unit, diferenţa s-a redus uşor după ce ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a readus tema reunificării în prim-planul agendei politice.

Trump, a cărui vizită de 48 de ore are loc în timp ce Partidul Republican se află în campanie pentru a-şi păstra majorităţile, la scrutinul din noiembrie, în cele două camere ale Congresului SUA, s-a întâlnit mai devreme cu preşedinta Irlandei, Catherine Connolly, aleasă anul trecut. Când Trump a vizitat Irlanda în calitate de preşedinte în 2019, Connolly, o politiciană vocală, cu vederi de extremă stânga în politica externă, a protestat în faţa aeroportului Shannon, în vestul Irlandei, aminteşte Reuters.

Unii dintre susţinătorii săi au îndemnat-o să ia atitudine împotriva acţiunilor militare americane din întreaga lume şi să apere neutralitatea Irlandei, iar pentru după amiaza zilei de sâmbătă erau programate proteste împotriva războiului şi a lui Trump, atât la Dublin, cât şi în vestul Irlandei, în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg, unde preşedintele american va asista la un turneu de golf.

Un protestatar a afişat un steag al Palestinei peste gardul din apropierea reşedinţei preşedintei irlandeze.