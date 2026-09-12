Kim Jong Un vrea ca nord-coreenii să se distreze mai mult, dar cu aprobarea statului. Recent, le-a făcut și 2 restaurante de fripturi

Săptămâna aceasta, Coreea de Nord a anunțat cu mândrie că a inaugurat două restaurante moderne de fripturi FOTO: KCNA

Coreea de Nord a fost asociată mult timp cu lipsurile și foamea, dar, mai recent, o parte din oameni se bucură de restaurante, magazine cochete și alte răsfățuri de lux. Dar totul cu încuviințarea regimului. În efortul său de a încuraja consumul, guvernul direcționează bani prin canale controlate de stat, mulțumind o clasă de mijloc tot mai nerăbdătoare.

Coreea de Nord traversează o neobișnuită explozie de distracție, inaugurând tot mai multe restaurante elegante, cafenele, parcuri de distracții, centre comerciale. Chiar săptămâna aceasta site-ul agenției de presă de stat KCNA a anunțat că s-au deschis două restaurante „moderne” de fripturi și a publicat mai multe imagini cu acestea.

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Liderul Kim Jong Un, el însuși deloc străin de lux și răsfăț, creează noi modalități prin care cetățenii să-și cheltuiască averile.

Potrivit Reuters, datele vamale chineze arată că importurile Coreei de Nord de echipamente pentru masaj au crescut de 40 de ori în ultimul deceniu. Livrările de benzi de alergare au crescut cu peste 600%. De asemenea, în țară intră piane și chiar mașinuțe electrice pentru parcuri de distracții.

Campania pentru stimularea consumului se extinde la centre comerciale de lux, stațiuni de litoral și destinații de schi care apar în diverse zone ale Coreei de Nord, potrivit unei analize Reuters a statisticilor comerciale și a relatărilor presei de stat, precum și unor interviuri cu cinci vizitatori recenți și doi dezertori nord-coreeni.

Analiștii spun că nu este vorba doar despre extinderea accesului la micile răsfățuri. Direcționând cheltuielile personale prin rețele de agrement și comerț controlate de stat, Kim consolidează controlul guvernului asupra comerțului, restrânge piețele informale și deblochează noi surse de venit și creștere economică pentru această țară înarmată nuclear.

Strategia aduce „producția, distribuția și fluxurile de capital concentrate în piețe într-un spațiu economic oficial administrat de stat”, a declarat Kang Seong-hyeon, cercetător la Hyundai Research Institute, un think tank cu sediul la Seul.

Oportunitățile de consum s-au multiplicat chiar în timp ce Coreea de Nord se confruntă cu sancțiuni severe ale ONU (inclusiv asupra bunurilor de lux, energiei și comerțului cu minerale) menite să împiedice programul de înarmare al lui Kim. Economia Coreei de Nord a crescut cu 3,5% în 2025, pentru al treilea an consecutiv cu o creștere de peste 3%, potrivit Băncii centrale sud-coreene, care a făcut publică această estimare în iulie.

Această transformare a atras atenția străinilor. După ce a vizitat Phenianul în mai, ministrul de externe din Singapore, Vivian Balakrishnan, a descris progresul capitalei drept „remarcabil”, spunând că aceasta seamănă cu „orice oraș modern” din Asia de Est.

Cappucino, pet shop-uri și berării

Locuitorii beau cappuccino și se uită la electrocasnice la Rangnang Aeguk Kumgang Service Complex, un centru comercial de lux din Phenian inaugurat anul trecut, potrivit unor videoclipuri de pe rețelele sociale verificate de Reuters. O sete poate fi potolită la Hwasong Taedonggang Beer Restaurant, un local de băuturi vechi de doi ani, lăudat de presa de stat. În aprilie, Kim a vizitat un nou magazin de animale de companie împreună cu fiica lui, Kim Ju Ae, care a fost atrasă de pisicuțe și cățeluși.

Ofensiva pentru dezvoltarea agrementului din Phenian este finanțată prin surse de venit care includ jafuri de criptomonede, trimiterea de trupe nord-coreene să lupte pentru Rusia în Ucraina și exporturile de cărbune și alte minerale, potrivit unor cercetători sud-coreeni.

Oficiali americani și din alte țări, precum și experți în securitate cibernetică, au asociat în repetate rânduri furturile de criptomonede cu hackeri nord-coreeni sponsorizați de stat. Institutul pentru Strategie și Studii de Securitate Națională din Seul, un think tank finanțat de guvernul sud-coreean, estimează că Phenianul a obținut până la 14,4 miliarde de dolari din implicarea sa în războiul dintre Rusia și Ucraina în perioada august 2023 – decembrie 2025.

Fluxul de bani se răspândește treptat în economia Coreei de Nord, unde mulți oameni au făcut, de asemenea, bani din comerțul informal. Dar acumularea de avere creează o problemă: „O clasă de mijloc de aproximativ opt milioane de oameni, cu economii și fără unde să le cheltuiască”, a spus Ruediger Frank, profesor de economie și societate est-asiatică la Universitatea din Viena.

Consumul este răspunsul lui Kim, spune Frank: acesta reduce frustrarea, direcționează banii departe de licitarea prețurilor pentru produse esențiale precum orezul și generează creștere economică prin cererea internă.

Odată cu îmbunătățirea situației sale economice, Coreea de Nord are mai puțină nevoie de relaxarea sancțiunilor și mai puține motive pentru a relua negocierile nucleare cu Statele Unite, au afirmat analiștii, în ciuda dorinței declarate a președintelui Donald Trump de a avea o nouă întâlnire cu Kim.

Ambasada Coreei de Nord la Beijing nu a răspuns întrebărilor referitoare la campania de stimulare a consumului intern. Ministerul de Externe al Rusiei și Casa Albă nu au comentat nici ele.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că țara menține relații comerciale și de cooperare cu Coreea de Nord, respectând în același timp rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, adăugând că sancțiunile nu ar trebui să afecteze nivelul de trai al populației.

Parcuri și distracție

Mențiunile despre turism, agrement și viața culturală în presa de stat nord-coreeană au crescut din 2022, pe măsură ce au fost deschise sau renovate diverse obiective, potrivit unei analize Reuters a peste 1.200 de articole.

Printre aceste dezvoltări se numără stațiunea de litoral Wonsan Kalma, inaugurată în vara lui 2025; cinci hoteluri de lux deschise în decembrie în Samjiyon, la granița cu China; o stațiune de schi aflată în construcție în apropiere; precum și un parc acvatic și un club ecvestru care încă nu este finalizat, în nord-estul țării.

Televiziunea de stat a prezentat, în relatările despre un val de căldură din august, stațiunea de la Wonsan plină de vizitatori din interiorul țării.

„Un contact local mi-a spus chiar că, atunci când și-a dus familia acolo, mai mulți membri au trebuit să împartă o cameră cu două paturi, pentru că toate celelalte camere erau deja rezervate”, a declarat Rowan Beard, cofondator al agenției de turism Young Pioneer Tours.

Stațiunea Wonsan Kalma a primit peste 300.000 de vizitatori interni în a doua jumătate a anului 2025, potrivit ambasadei Chinei la Phenian, care a menționat această cifră într-o postare din februarie despre vizita ambasadorului său.

Saune, piscine, săli cu jocuri video și centre sportive au apărut, de asemenea, în orașul Rason, din nord-estul țării, a spus un om de afaceri chinez care și-a dat doar numele de familie, Cui.

Ca parte a unui plan de dezvoltare regională, Kim construiește, de asemenea, complexe de agrement care includ biblioteci, restaurante și cinematografe în întreaga țară. Potrivit presei de stat, cel puțin 20 dintre acestea sunt finalizate sau se află în construcție.

Cele mai luxoase se află însă în Phenian. Presa de stat a descris un nou cartier rezidențial care include o sală de jocuri, un dealer auto și un restaurant de grătare care servește burgeri cu burtă de somon și foie gras.

Rolex, Omega, Herbelin, Huawei și cumpărăturile online

Gama de produse disponibile în Coreea de Nord s-a extins, de asemenea, au declarat pentru Reuters trei vizitatori recenți.

La Ryugyong Golden Plaza, deschis în 2023, magazinele afișează siglele unor producători de ceasuri precum Rolex, Omega și Herbelin, iar un magazin de electronice are branding Huawei, potrivit unor imagini de pe rețelele sociale verificate de Reuters.

Rolex și Huawei au refuzat să comenteze. Omega și Herbelin au declarat pentru Reuters că nu au comercianți sau distribuitori oficiali în Coreea de Nord.

Nord-coreenii fac cumpărături online folosind aplicații mobile asemănătoare cu Alipay din China, potrivit unor imagini publicate de Beard și NKTechLab, un proiect de analiză al think tank-ului american Stimson Center. Beard, care a vizitat Phenianul în mai, a spus că plățile prin aplicații mobile erau folosite „peste tot” și pentru „orice era disponibil la vânzare”.

Statisticile comerciale arată că ofensiva pentru dezvoltarea agrementului cuprinde atât bunuri personale, cât și infrastructură construită sub coordonarea statului.

Datele vamale chineze indică o creștere puternică a importurilor de piane, ceasuri și echipamente de distracție, inclusiv carusele, montagne russe și tobogane acvatice. Între ianuarie 2025 și iulie anul acesta, Coreea de Nord a importat din China peste 3 tone de mașinuțe electrice în valoare de peste 20.000 de dolari.

„Consumul cumpără timp, dar nu și loialitate”

După foametea din anii 1990, piețele semi-legale au înflorit, întrucât statul nu mai era capabil să asigure aprovizionarea populației. Încercările de a le închide la începutul acestui secol au eșuat, pentru că statul nu dispunea de infrastructura de distribuție necesară pentru a le înlocui, potrivit lui Jung Chang-Hyun, directorul Institutului pentru Cercetarea Economiei Păcii din Seul.

Acum, spune el, strategia lui Kim privind consumul servește acestui scop: construirea unei infrastructuri comerciale de stat care să poată concura cu piețele private și, în cele din urmă, să le submineze.

Analiștii spun că aplicațiile pentru plăți și livrări permit, de asemenea, autorităților să supravegheze cheltuielile private. În 2023, Phenianul a adoptat o lege prin care fiecare bancă și magazin este obligat să accepte plăți electronice.

Nu toată lumea beneficiază de boom-ul consumului. Yang Il-cheol, care a lucrat ca șofer în Phenian înainte de a dezerta în Coreea de Sud anul trecut, a spus că oameni ca el aveau acces redus la noile restaurante și facilități de agrement. Deși telefoanele mobile au devenit omniprezente în capitală, mulți nord-coreeni nu au încredere în guvern și preferă să plătească în numerar, a spus Yang.

Frank, profesorul, a declarat că strategia lui Kim de stimulare a cheltuielilor interne pare să dea rezultate, deocamdată. „Consumul cumpără timp”, a spus el. „Nu cumpără loialitate pentru totdeauna”.