Kim Jong Un mângâie pisoi și cățeluși: Liderul nord-coreean a ajuns viral după ce și-a dus fiica la un magazin de animale de companie

3 minute de citit Publicat la 10:40 03 Apr 2026 Modificat la 23:43 03 Apr 2026

Kim Jong Un și fiica sa, Ju Ae, au vizitat un magazin de animale de companie. Sursa foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a mângâiat căței și pisoi alături de fiica sa, Ju Ae, în timp ce vizitau un nou cartier rezidențial din Phenian, a relatat presa de stat vineri. Imaginile au ajuns virale.

Zona Hwasong, care anterior era în mare parte teren agricol, este un cartier rezidențial nou dezvoltat, cu aproximativ 40.000 de locuințe construite printr-o serie de proiecte lansate în 2022 la ordinul lui Kim.

Aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de construcție în capitală și în întreaga țară săracă și izolată diplomatic, menit să îmbunătățească nivelul de trai după ani de sancțiuni occidentale și politici economice controlate de stat.

Străzile cartierului erau „pline de bucuria și entuziasmul cetățenilor care au întâmpinat evenimentul fericit al mutării în case noi”, a declarat Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA) din Phenian.

În consecință, „diverse unități de servicii menite să contribuie la îmbunătățirea bunăstării locuitorilor își intensifică pregătirile pentru inaugurare”, a adăugat aceasta.

Kim, împreună cu fiica sa adolescentă Ju Ae, a vizitat un magazin de animale de companie din cartier, unde a spus:

„Gospodăriile care cresc animale de companie sunt în creștere în capitală și în zonele locale în prezent. Am avut grijă să fie construit un nou magazin pentru a vinde animale de companie și diverse accesorii și pentru a oferi servicii specializate.”

Imaginile publicate de presa de stat au arătat-o pe Ju Ae vizibil încântată, privind pisici alături de tatăl său și mângâind una cocoțată pe un suport, în timp ce Kim stătea chiar în spatele ei.

Într-o altă fotografie, Kim ținea în brațe un cățel alb, în timp ce oficialii din jur priveau zâmbind larg, iar Ju Ae stătea lângă el și observa.

„Referindu-se la producția de diverse tipuri de unelte pentru îngrijirea animalelor, hrană și medicamente veterinare, el (Kim) a subliniat necesitatea de a lua măsuri pentru creșterea producției în viitor”, a transmis KCNA.

Kim și fiica sa au vizitat, de asemenea, un magazin de instrumente muzicale, imaginile din presa de stat arătându-i pe cei doi analizând chitare și saxofoane.

Gestionarea și operarea corespunzătoare a facilităților de agrement vor „servi drept o bază valoroasă pentru dezvoltarea civilizației socialiste”, a spus Kim, potrivit KCNA.

Liderul nord-coreean și fiica sa au vizitat și un salon de coafură și au declarat că facilitățile de bunăstare sunt „esențiale” pentru „asigurarea unui mediu cultivat și igienic și a unui spațiu de viață foarte civilizat în formarea cartierelor urbane”.

El a cerut „îmbunătățirea constantă a calității serviciilor pe principiul satisfacerii pe deplin a gusturilor estetice” și „crearea unei noi culturi a serviciilor în stil coreean”.

În februarie, serviciul național de informații din Coreea de Sud a declarat că Phenianul pare să fi început procesul de desemnare a lui Ju Ae drept succesoare a liderului Kim.

Această percepție a fost alimentată de o serie de apariții recente de mare profil, inclusiv participarea la testarea lansatoarelor de rachete capabile nuclear, tragerea cu pistolul și testarea noului tanc de luptă al țării în exerciții militare de amploare.

Kim a ordonat ca magazinele să fie deschise de Ziua Soarelui, aniversarea din 15 aprilie a nașterii bunicului său și fondatorului națiunii, Kim Il Sung, a relatat KCNA.