Un ghețar celebru din Slovenia care a atras generații de schiori ar putea dispărea complet în câteva zile

În contextul accelerării schimbărilor climatice, iarna trecută gheţarul a primit cantităţi de zăpadă sub medie. FOTO: Agerpres

Odinioară punct de atracţie pentru schiorii din timpul verii şi celebrat de mai multe generaţii drept un simbol al moştenirii alpine a Sloveniei, unul dintre cei mai mari gheţari din această ţară s-a micşorat la doar câteva porţiuni de gheaţă care, potrivit cercetătorilor, ar putea şi acestea dispărea în câteva zile, informează Reuters, potrivit Agerpres

Oamenii de ştiinţă au monitorizat gheţarul Triglav încă din 1946, când se întindea pe circa 14 hectare. În ultimii ani, a încetat efectiv să funcţioneze asemenea unui gheţar, ceea ce înseamnă că nu a mai primit gheaţă proaspătă.

"Potrivit tuturor indiciile, ultimele fragmente de gheaţă rămase vor dispărea în următoarele zile", a spus Miha Pavsek, de la Institutul de Geografie "Anton Melik", din cadrul Centrului pentru Cercetare al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Slovenia.

"L-am monitorizat chiar eu timp de 30 de ani", a spus Pavsek. "Se pare că această sarcină importantă, cel puţin în ceea ce priveşte zona de sub Triglav, se va încheia anul acesta".

În contextul accelerării schimbărilor climatice, iarna trecută gheţarul a primit cantităţi de zăpadă sub medie şi care s-au topit deosebit de devreme, ceea ce a lăsat gheaţa rămasă expusă un timp mai mare căldurii din perioada verii.

"Nici măcar un loc adăpostit şi ferit nu ar mai putea salva rămăşiţele acestor gheţari adevăraţi", a spus Pavsek.

Pe teritoriul Europei, care se confruntă cu o încălzire mai accentuată decât celelalte continente, gheţarii se micşorează.

Potrivit lui Pavsek, topirea gheţarilor din ţara vecină Austria ar putea reduce debitul de apă în bazinele râurilor Drava şi Mura, importante surse de irigaţii în Slovenia.

"Acest lucru va avea impact asupra unor zone irigate, cum ar fi câmpiile Drava şi Ptuj, precum şi asupra unor părţi din regiunea Mura", a spus el.