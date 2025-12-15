Aproape toți ghețarii din Alpi se vor topi până la finalul secolului. Studiul care dă fiori europenilor: „Peisajul va fi total diferit”

Europa poate pierde 97% din ghețarii din Alpi până la finalul secolului. Foto :Getty Images

Planurile actuale de combatere a încălzirii globale vor salva doar 3% dintre ghețarii Alpilor europeni de la dispariție în acest secol. Majoritatea ghețarilor se vor topi de tot în următoarele două decenii, arată un nou studiu.

„Alpii, așa cum îi cunoaștem astăzi, se vor schimba complet până la sfârșitul secolului. Peisajul va fi total diferit. Multe stațiuni de schi nu vor mai avea acces la ghețari, iar cei care vor rămâne sunt atât de înalți și atât de abrupți încât nu vor mai fi accesibili”, a declarat pentru Politico autorul principal al studiului, Lander Van Tricht.

Studiul este primul care calculează numărul de ghețari rămași până în anul 2100 în diferite scenarii de încălzire globală. Studiile anterioare s-au concentrat pe dimensiunea lor sau masa de gheață, factori care determină creșterea nivelului mării și lipsa de apă, pentru că ghețarii conțin 70% din apa dulce a lumii.

Cercetătorii speră că rezultatele lor, inclusiv o bază de date care arată rata estimată de supraviețuire pentru fiecare dintre cei 211.000 de ghețari ai lumii, vor ajuta la evaluarea impactului climatic asupra economiilor locale și ecosistemelor.

Topirea ghețarilor din Alpi în proporție de 97% se va putea întâmpla dacă încălzirea globală ajunge la 2,7 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. Asta înseamnă că doar 110 dintre cei aproximativ 3.200 de ghețari ai Europei Centrale ar putea rezista până în secolul următor.

Dacă s-a reuși limitarea încălzirii globale la maxim 2 grade Celsius, în conformitate cu Acordul de la Paris, Alpii ar pierde între 87% și 92% dintre ghețari.

Cealaltă zonă montană a regiunii, Pirineii din Peninsula Iberică, este pe cale să își piardă cei 15 ghețari rămași până la mijlocul anilor 2030.

În toate scenariile însă, majoritatea ghețarilor din Europa Centrală se vor topi în următoarele două decenii. Oamenii de știință scriu că, pentru această regiune, „vârful extincției” - anul în care se așteaptă să dispară cei mai mulți ghețari - este „estimat să aibă loc la scurt timp după 2025”.