Pericolul invizibil din propria casă: Aerul din interior poate fi chiar mai poluat decât cel de afară. Avertismentul specialiștilor

Stăm în casă ca să ne protejăm, dar aerul din locuință poate fi mai murdar decât credem. Un studiu arată că fumatul pasiv, sobele pe lemne și chiar gătitul pot crește periculos poluarea aerului din interior, scrie The Guardian.

Crăciunul, Anul Nou și, în general, perioadele reci sunt momente în care petrecem mult timp în casă. Pare mai sigur decât afară, unde poluarea este o problemă cunoscută. Doar că aerul din interior nu este întotdeauna mai curat. Dimpotrivă, poate „captura” poluanții pe care îi producem chiar noi în locuințe.

Riscurile fumatului pasiv sunt deja bine documentate. De exemplu, un studiu care a analizat 47 de interdicții privind fumatul în spațiile publice a arătat că internările în spital pentru infarct au scăzut în medie cu 12% după introducerea acestor măsuri. Puțini oameni sunt însă conștienți că și alte activități din casă pot afecta serios calitatea aerului și, implicit, sănătatea noastră.

Un studiu realizat de dr. James Heydon și echipa sa de la Universitatea din Nottingham a măsurat poluarea aerului în 20 de locuințe din Marea Britanie timp de patru săptămâni. Toate aveau sobe pe lemne aprobate oficial pentru folosire în zonele cu restricții privind fumul.

„Am constatat că arderea lemnului poate declanșa creșteri bruște ale poluării aerului în interior”, spune el. „Cele mai mari creșteri au fost asociate cu activitățile de rutină legate de gestionarea sobei, precum aprinderea focului, deschiderea ușii pentru alimentare și întreținerea focului”.

Rezultate similare au fost obținute și de echipe de la Imperial College London și Universitatea din Surrey, în studii făcute în locuințe din sud-estul Angliei și din Cornwall.

Pentru cei care folosesc sobe, recomandările sunt simple și țin mai mult de gesturi mici, dar constante.

„Pentru a încerca să reducă poluarea interioară, oamenii ar trebui să alimenteze focul mai rar, să deschidă ușa sobei cât mai încet și pentru cât mai scurt timp posibil și să evite alimentările frecvente. Alte cercetări au subliniat și rolul ventilației. Utilizatorii ar putea lua în calcul să nu aprindă focul atunci când copiii sau persoane cu probleme de sănătate se află în aceeași cameră”, spune Heydon.

Problema nu se oprește însă la pereții casei. Arderea lemnului și a cărbunelui îi poate afecta și pe cei care locuiesc în apropiere. Potrivit datelor obținute prin solicitări oficiale, grupul de campanie Mums for Lungs a descoperit că aproximativ 15.000 de plângeri sunt depuse anual la autoritățile locale din cauza fumului provenit din focurile vecinilor.

„Recunoașterea faptului că sobele pe lemne nu sunt aparate inofensive este primul pas pentru reducerea expunerii. Decizii simple, cum ar fi să nu aprinzi soba în zile cu calitate proastă a aerului sau cu vânt slab, îmbunătățirea ventilației și evitarea alimentărilor frecvente pot face cu adevărat o diferență”, explică specialistul.

Nici bucătăria nu este lipsită de responsabilitate în această poveste. Gătitul contribuie semnificativ la poluarea aerului din interior, arată datele unui alt studiu realizat la Universitatea din York, pe 310 locuințe din Bradford.

„În casele din Bradford, cea mai mare poluare cu particule a fost legată de gătit”, spune prof. Sarah West. „Prăjirea a fost o sursă deosebit de importantă”.

Iar soluțiile sunt mai simple decât am crede. „Vorbeam despre soluții într-o ședință de cercetare. Eu am spus «pan on, fan on» (pui tigaia, pornești ventilatorul) și a rămas așa. Am făcut magneți pentru hotă, astfel încât oamenii să îi vadă și, când puneau tigaia pe foc, să pornească și ventilatorul”, povestește ea.

Cercetătorii mai recomandă aerisirea sau folosirea hotei și atunci când folosim produse de curățenie sau spray-uri parfumate în casă, pentru că și acestea pot crește nivelul poluării interioare.