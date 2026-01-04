Cel mai mare parc urban din lume va fi în țara cu cel mai mare deșert de nisip continuu de pe Pământ. Cum va arăta grădina uriașă

Arabia Saudită va avea cel mai mare parc urban din lume: Parcul Regele Salman din Riad. Sursa foto: Royal Commission for Riyadh City

Arabia Saudită construiește în Riad cel mai mare parc urban din lume. Autoritățile saudite avansează lucrările pentru Parcul Regele Salman, un proiect urban uriaș în capitala Riad, parte a amplului program Green Riyadh, lansat în 2019 ca element esențial al Saudi Vision 2030 și al Inițiativei Verzi a Regatului (Saudi Green Initiative).

Parcul va avea o suprafață planificată de peste 16 kilometri pătrați, dintre care peste 11 km² vor fi spații verzi plantate cu aproximativ un milion de copaci.

La finalizare, acesta va deveni cel mai mare parc urban din lume, depășind ca dimensiune alte parcuri urbane celebre: Se estimează că va fi de șapte ori mai mare decât Hyde Park din Londra, de cinci ori mai mare decât Central Park din New York și de șaisprezece ori mai mare decât parcul Marina Bay Sands din Singapore.

Grădini tematice, zone de recreere, spații culturale, zone de relaxare, și sisteme moderne de irigație și gestionare a apei

Iată lista completă a facilităților și elementelor planificate pentru Parcul Regele Salman, potrivit Comisiei Regale pentru Orașul Riad.

Facilități și zone ale Parcului Regele Salman

zone verzi și spații deschise extinse

grădini verticale

sanctuar pentru păsări și fluturi

grădini tematice pe o suprafață de peste 400.000 mp

pistă circulară pietonală de peste 7 km

vale centrală (wadi)

elemente de apă și fântâni pe o suprafață de peste 300.000 mp

centru pentru vizitatori

spații educaționale și expoziționale

săli multifuncționale

seră și pepinieră

restaurante și cafenele

Complexe culturale și artistice

Royal Arts Complex

Museum of World Cultures

Royal Institute of Traditional Arts

Teatru Național

bibliotecă de artă

cinematograf în aer liber

pavilion de sculptură

cupolă pentru expoziții

Muzee și centre educaționale

Muzeul Aviației

Muzeul Societății Saudite

Muzeul Astronomiei și Spațiului

Muzeul Științei

Muzeul Plantelor

Muzeu de Realitate Virtuală

Muzeul Arhitecturii

Sport și divertisment

teren de golf regal

complex sportiv

zonă de realitate virtuală

centru de parașutism indoor

centru ecvestru

piste pentru alergare

piste pentru biciclete

parc de distracții

parc acvatic

centru de divertisment pentru familii

turn panoramic și skybridge

Zone rezidențiale și comerciale

ansambluri rezidențiale

hoteluri

spații comerciale și de retail

restaurante și cafenele

Facilități publice și infrastructură

moschei

centre de securitate

centre medicale

biblioteci publice

parcări

drumuri și alei pietonale

În ce stadiu se află construcția Parcului Regele Salman și când va fi gata

Proiectul a intrat în faza de construcție în 2021, după lansarea oficială din 2019, fiind demarate lucrări ample de pregătire a terenului, realizare a infrastructurii de bază, terasamente și rețele de canalizare pe întreaga suprafață a sitului, de peste 16 kilometri pătrați.

În 2024 a fost finalizat și pus în funcțiune tunelul Abu Bakr Al-Siddiq, considerat unul dintre cele mai lungi tuneluri din Orientul Mijlociu, acesta făcând parte din infrastructura subterană asociată Parcului Regele Salman.

În noiembrie 2025 a început a doua fază a lucrărilor de infrastructură, care include realizarea drumurilor interne, a rețelelor de irigații, a sistemelor de iluminat și a celor de management al apelor pluviale, un indicator al avansării proiectului către etape mai complexe de dezvoltare.

Potrivit dezvoltatorului, peste 90% dintre pachetele de construcție sunt deja contractate, iar lucrările de plantare a zonelor verzi, inclusiv copaci și arbuști, sunt în desfășurare.

În ceea ce privește calendarul, parcul nu are încă o dată oficială pentru finalizarea completă a tuturor facilităților, însă autoritățile estimează că primele zone vor fi deschise publicului în mod etapizat, între sfârșitul anului 2026 și începutul lui 2027.

Dezvoltarea și integrarea completă a tuturor componentelor proiectului – inclusiv cele culturale, rezidențiale și de divertisment – ar urma să continue până în jurul anului 2030, în concordanță cu obiectivele strategiei Saudi Vision 2030.

Ce este planul „Green Riyadh”

Parcul Regele Salman este unul dintre cele patru megaproiecte ale Riadului, lansat de Custodele celor Două Moschei Sfinte, Regele Salman bin Abdulaziz.

Parcul își propune să ofere locuitorilor și vizitatorilor din Riad o gamă variată de opțiuni sportive, culturale, artistice, rezidențiale, comerciale și de recreere, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții în oraș, în conformitate cu obiectivele Viziunii Saudi Vision 2030 de a crea o societate dinamică și sănătoasă și de a crește poziționarea globală a Riadului.

Planul Green Riyadh vizează transformarea orașului printr-o campanie amplă de plantare de copaci, creșterea spațiilor verzi și reducerea efectelor arșiței urbane. Proiectul țintește să planteze peste 7,5 milioane de copaci în oraș până în 2030, crescând acoperirea verde din capitală de la aproximativ 1,7 m² de spațiu verde per locuitor la 28 m², echivalentul unei creșteri de 16 × față de nivelurile actuale.

Programul Green Riyadh include:

43 de parcuri mari și numeroase grădini de cartier;

Afaceri de aforestare de-a lungul străzilor principale și a văilor secate;

Plantări în jurul zidurilor instituțiilor publice, școlilor, moscheelor și altor spații urbane.

Conform autorităților locale, aceste planuri nu sunt doar estetice: ele sunt concepute să scadă temperatura medie din oraș, să îmbunătățească calitatea aerului și să stimuleze un stil de viață mai sănătos.

Context național: plantarea copacilor în deșert și strategia de mediu

Proiectul din Riad face parte dintr-o strategie națională mai amplă de mediu. Sub umbrela Saudi Green Initiative, Arabia Saudită și-a propus să planteze 10 miliarde de copaci la nivel național și să reabiliteze zeci de milioane de hectare de teren degradat pentru a reduce deșertificarea și a atenua schimbările climatice.

Acest program este privit de oficiali drept unul dintre cele mai ambițioase angajamente de mediu realizate de o țară aridă la scară globală.

Pe lângă zonele urbane, eforturile includ folosirea apei tratate pentru irigații, dezvoltarea barajelor de colectare a apei de ploaie și selectarea atentă a speciilor rezistente la secetă, pentru a asigura șanse reale de supraviețuire pe termen lung.

Pe lângă beneficiile directe pentru sănătatea publică și mediul urban – cum ar fi reducerea poluării și a temperaturii – proiectele ca Parcul Regele Salman și Green Riyadh sunt parte integrantă din strategia economică și de dezvoltare a Arabiei Saudite.