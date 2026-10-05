Stadionul din megaorașul Neom ar fi fost „abandonat pe termen nedeterminat”. Arabia Saudită îl construia pentru Cupa Mondială 2034

2 minute de citit Publicat la 16:57 05 Oct 2026 Modificat la 16:57 05 Oct 2026

Proiectul pentru Stadionul NEOM din Arabia Saudită, supranumit Stadionul din cer FOTO: X/ NEOM

Planurile pentru Stadionul Neom din Arabia Saudită, numit și „stadionul din cer”, care urma să găzduiască meciuri la Cupa Mondială din 2034, au fost abandonate, potrivit unor surse ale Reuters.

Agenția de presă citată a dezvăluit ieri că Arabia Saudită „renunță discret” la proiectul stadionului.

„Potrivit a două surse, planurile de construire a Stadionului Neom au fost acum abandonate pe termen nedeterminat”, a relatat agenția.

Unul dintre cele 15 stadioane anunțate drept arene pentru Cupa Mondială din 2034, Stadionul Neom, cu o capacitate de 46.000 de locuri, era prezentat în candidatura pentru organizarea turneului drept „cel mai unic stadion din lume”.

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Stadionul urma să fie construit la 350 de metri deasupra solului și făcea parte din The Line, un proiect de oraș futurist de proporții uriașe, care reprezenta piesa centrală a dezvoltării mai ample a proiectului Neom.

Informația reprezintă cel mai recent eșec pentru proiectul Neom, după ce chiar orașul The Line, planificat să se întindă pe 170 de kilometri, pare să fi fost abandonat.

Saudi Arabia plans to build Neom Stadium, a 350-meter-high, renewable-powered arena in The Line. Set to open around 2032, it will host 2034 World Cup matches up to the quarterfinals. https://t.co/wksOThHoLT — Massimo (@Rainmaker1973) October 28, 2025

Arabia Saudită avea în plan că pregătească 15 stadioane, pentru Cupa Mondială 2034

Arabia Saudită intenționa să construiască și să renoveze 15 stadioane în patru orașe - Riyadh, Jeddah, Al Khobar și Abha - precum și în Neom, înaintea turneului care va avea loc peste opt ani.

Stadionul Neom era unul dintre cele 11 stadioane noi, în timp ce alte patru arene existente urmau să fie renovate sau extinse.

Nu este clar dacă va fi construit un alt stadion pentru a înlocui Stadionul Neom sau dacă turneul se va desfășura în 14 stadioane. La Cupa Mondială desfășurată recent în Statele Unite, Mexic și Canada, meciurile au fost găzduite pe 16 stadioane.

Autoritatea Superioară pentru Organizarea Cupei Mondiale din 2034 a declarat, întrebată de Reuters, că „lucrările substanțiale” la arenele pentru Cupa Mondială sunt în desfășurare.

Mai multe alte stadioane planificate pentru Cupa Mondială din țară avansează, inclusiv Stadionul Aramco, proiectat de Populous, care este programat să fie inaugurat la începutul anului viitor.

Proiectul futurist Neom, redus drastic în ultimii ani

Progresele proiectului Neom, situat în nord-vestul Arabiei Saudite, au încetinit în ultimii ani. Directorul general Nadhmi al-Nasr a plecat din funcție în 2024, după o serie de întârzieri și controverse.

Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite le-a cerut consultanților, în 2025, să realizeze o analiză de fezabilitate pentru The Line, ceea ce a părut să marcheze sfârșitul cheltuielilor uriașe pentru proiect.

Ulterior, s-a aflat că Neom plănuia concedieri pe scară largă.

Și planurile pentru organizarea unui alt eveniment sportiv important în Neom au fost anulate, stațiunea de schi Trojena nemaifiind gazda Jocurilor Asiatice de Iarnă din 2029.