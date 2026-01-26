Arabia Saudită reface megaproiectul imobiliar Neom: Orașul futurist „The Line” va fi mult mai mic, stațiunea Trojena se schimbă

Hidden Marina, stațiunea de schi Trojena și orașul The Line, parte din megaproiectul Neom. Sursa foto: Neom/ Profimedia Images

Proiectul emblematic Neom al prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, urmează să fie redimensionat semnificativ și reproiectat, pe măsură ce o analiză amplă a dezvoltării ajunge la final, după ani de întârzieri și depășiri majore de buget, trabsmite Financial Times.

Surse apropiate situației au declarat că prințul Mohammed, președintele Neom, are acum în vedere un proiect „mult mai mic”, ceea ce arată că autoritățile de la Riad recunosc eșecurile conceptului inițial extrem de ambițios, ale modului în care a fost comunicat și ale primei faze de construcție.

Dezvoltarea se întinde de-a lungul coastei Mării Roșii și acoperă o suprafață aproximativ egală cu cea a Belgiei.

„The Line”, orașul liniar futurist care reprezintă piesa centrală a gigaproiectului, va fi redus drastic. Potrivit surselor citate, Neom ar putea deveni acum un hub pentru centre de date, în cadrul strategiei agresive a prințului Mohammed de a transforma regatul într-un jucător major în domeniul inteligenței artificiale.

Lucrările de construcție la „Hidden Marina”, parte a proiectului The Line, au încetinit

Schimbările vin într-un moment în care Arabia Saudită încearcă să își gestioneze mai atent finanțele, confruntându-se cu o lichiditate tot mai restrânsă, după un deceniu de cheltuieli masive și pe fondul unor prețuri mai scăzute ale petrolului.

În același timp, Riadul are termene-limită stricte de respectat pentru pregătirile costisitoare legate de Expo 2030 și Campionatul Mondial de Fotbal din 2034.

De la lansarea sa, Neom a fost privit cu scepticism atât în interiorul regatului, cât și la nivel internațional. Totuși, persoanele informate susțin că modificările planificate arată o disponibilitate a guvernului de a se adapta realităților și de a-și reevalua obiectivele.

„Arată că sistemul are capacitatea de a-și ajusta scopurile”, a declarat una dintre surse.

Analiza amplă, desfășurată pe parcursul unui an, este așteptată să se încheie până la finalul primului trimestru al acestui an sau la scurt timp după.

„Neom avansează în funcție de prioritățile strategice”

Neom a transmis într-un comunicat către Financial Times că „analizează constant modul în care își poate etapiza și prioritiza inițiativele astfel încât acestea să fie aliniate obiectivelor naționale și să creeze valoare pe termen lung”.

„Fiind un proiect conceput să se întindă pe mai multe generații, Neom avansează în funcție de prioritățile strategice, maturitatea pieței și impactul economic sustenabil”, se mai arată în comunicat.

După lansarea Neom în 2017, au fost anunțate mai multe megaproiecte, inclusiv The Line, care urma să se întindă pe 170 de kilometri dinspre coastă spre interiorul deșertului, stațiunea de schi Trojena, destinată să găzduiască Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, și zona industrială și logistică de coastă Oxagon.

Autoritățile de la Riad au anunțat sâmbătă că proiectul Trojena va fi redimensionat și că nu va mai găzdui Jocurile Asiatice de Iarnă conform planului inițial.

„The Line va fi un concept complet diferit”

O sursă apropiată proiectului a declarat că arhitecții lucrează deja la reproiectarea The Line, care a fost deja redus considerabil, pentru a crea un proiect mai „modest”, ce va folosi infrastructura deja construită în ultimii ani.

„The Line va fi un concept complet diferit. Va utiliza infrastructura existentă într-un mod total diferit”, a spus sursa.

Accentul în Neom va fi pus mai mult pe sectoarele industriale, inclusiv pe transformarea zonei într-un centru major pentru centre de date.

„Centrele de date au nevoie de răcire cu apă, iar amplasarea pe coastă permite utilizarea apei de mare. Va deveni un centru important pentru centrele de date”, a explicat sursa.

Neom a precizat că, pe măsură ce regatul încearcă să se impună ca hub global pentru date și inteligență artificială, proiectul se concentrează pe atragerea investitorilor, partenerilor și chiriașilor din aceste sectoare cu creștere rapidă.

Reprezentanții Neom au adăugat că proiectul beneficiază de mai multe avantaje naturale, printre care infrastructura digitală, poziționarea „la intersecția a trei continente”, accesul la energie regenerabilă abundentă și relativ ieftină, precum și disponibilitatea terenurilor.

Stațiunea Trojena urmează să fie redusă ca amploare

Timp de mai mulți ani, Neom a fost o sursă majoră de venituri pentru consultanți, companii de construcții și arhitecți, în contextul în care zeci de miliarde de dolari au fost investite în ceea ce era descris drept cel mai mare șantier de construcții din lume. Lucrările au stagnat însă după ce directorul executiv de lungă durată, Nadhmi al-Nasr, a părăsit brusc funcția în noiembrie 2024.

Succesorul său, Aiman al-Mudaifer, a lansat anul trecut o analiză „cuprinzătoare” privind amploarea și prioritățile proiectelor incluse în dezvoltarea Neom.

Prințul Mohammed, care a prezentat Neom ca parte a planurilor sale ambițioase de modernizare a regatului și de reducere a dependenței de petrol, a declarat public că este dispus să anuleze sau să modifice proiecte dacă acest lucru este în interesul național.

„Suntem hotărâți — cu voia și puterea lui Dumnezeu — să realizăm și să ducem la bun sfârșit aceste obiective”, a declarat el în septembrie, în fața Consiliului Consultativ Shura. „Dar afirmăm, de asemenea, că nu vom ezita să anulăm sau să facem modificări radicale oricărui program sau obiectiv dacă interesul public o cere.”

Neom este deținut de Public Investment Fund (PIF), fondul suveran al Arabiei Saudite, cu active de aproape 1.000 de miliarde de dolari, care este, de asemenea, condus de prințul Mohammed. Fondul se află însă sub presiune pentru a genera randamente, pe fondul recalibrării priorităților de cheltuieli ale regatului.

În acest context, întregul portofoliu de megaproiecte al PIF este în curs de reevaluare.