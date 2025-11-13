Construcţia mega-oraşului "The Line" a fost oprită. Costul proiectului, cât PIB-ul Germaniei

3 minute de citit Publicat la 14:48 13 Noi 2025 Modificat la 14:48 13 Noi 2025

Un audit a ridicat costul la 4,5 trilioane de dolari, aproape echivalentul PIB-ului Germaniei. Foto: Neom

Lucrările la "The Line", mega-orașul liniar din deșertul Arabiei Saudite, au fost oprite. Potrivit Financial Times, megaproiectul a eșuat, cel mai probabil, din motive financiare și tehnice. Proiectul prevedea construirea unei linii urbane de 170 de kilometri în deșertul din nord-vestul Arabiei Saudite, în zona Golfului Aqaba, scrie publicaţia Heise.

Orașul trebuia să aibă doar 200 de metri lățime şi 500 de metri înălțime, urmând să găzduiască nouă milioane de locuitori într-o suprafață de doar 34 de kilometri pătraţi. Planurile includeau un port cu ape adânci pentru navele de croazieră, un stadion de fotbal suspendat și o clădire atârnată, denumită "Candelabrul".

Inițiat de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, proiectul a fost criticat de la început, atât pentru costurile uriașe, cât și pentru faptul că localnicii au fost strămutați cu forța. De altfel, mulți experți au considerat că planurile sunt nerealiste, iar în cele din urmă, realitatea a confirmat scepticismul.

Finanțare nerealistă și cifre manipulate

Bugetul oficial era estimat la 500 de miliarde de dolari, dar, potrivit unor surse interne, în 2021, angajații au fost informați că suma reală necesară era de 1,6 trilioane de dolari. Ulterior, un audit a ridicat costul la 4,5 trilioane de dolari, aproape echivalentul PIB-ului Germaniei. Wall Street Journal a relatat, de asemenea, despre un raport intern conform căruia finanțele conducerii proiectului ar fi fost manipulate.

Printre cele mai ambițioase planuri se număra construirea unui stadion la 350 de metri înălțime, destinat Campionatului Mondial de Fotbal din 2024, sub care urma să fie suspendat "Candelabrul", deasupra portului.

Deși spectaculos, proiectul ridica probleme serioase de fezabilitate. De exemplu, gestionarea apelor uzate era imposibil de realizat în mod eficient – planul prevedea transportarea lor cu vehicule. În plus, clădirea suspendată ar fi fost instabilă în fața vântului, riscând să se prăbușească, avertizau arhitecții.

Risc sanitar și impact ecologic uriaș

Portul pentru navele de croazieră ar fi fost conectat la mare printr-un canal, însă acesta risca să devină o zonă de apă stagnantă, propice dezvoltării bacteriilor.

Construcția "The Line" urma să fie realizată în module de 800 de metri, primele două trebuind să fie finalizate până în 2030. Fiecare modul necesita 7 milioane de tone de oțel și 5,5 milioane de metri cubi de beton – adică aproape 60% din producția mondială anuală de oțel.

Impactul asupra mediului ar fi fost devastator: orașul ar fi traversat deșertul ca o panglică reflectorizantă de 170 km, blocând rutele de migrație ale animalelor și culoarele de zbor ale păsărilor. Suprafețele lucioase ar fi putut provoca coliziuni fatale pentru multe specii.

Proiectul Neom continuă pe alte direcții

"The Line" face parte din inițiativa Neom, element central al strategiei Saudi Vision 2030, care urmărește reducerea dependenței de petrol. Pe lângă "The Line", inițiativa mai include:

Insula Sindalah, o destinație turistică de lux (inaugurată, dar neterminată);

Trojena, o stațiune de schi în munți;

Oxagon, un oraș industrial construit parțial pe apă.

Deși construcția "The Line" a fost suspendată, oficialii Neom susțin că proiectul nu este abandonat.

"The Line rămâne o prioritate strategică. Este un proiect de dezvoltare generațională, fără precedent ca amploare și complexitate. Va oferi un nou model pentru umanitate, transformând modul în care trăiesc oamenii", spun aceştia.