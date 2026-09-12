Cum a construit China un zgârie-nori de 26 de etaje în doar cinci zile. Ce este metoda Holon

2 minute de citit Publicat la 09:00 12 Sep 2026 Modificat la 09:00 12 Sep 2026

Clădirea, numită Jingdu Holon Building, are o suprafață de aproximativ 14.000 de metri pătrați. Foto: Broad Group / FB

O companie din China a reușit să ridice o clădire de apartamente cu 26 de etaje în doar cinci zile, în provincia Hunan. Construcția a fost realizată în ianuarie 2024, în comitatul Xiangyin, iar metoda folosită permite asamblarea clădirilor din module prefabricate, produse în fabrică și transportate apoi direct pe șantier, potrivit China Daily.

Clădirea, numită Jingdu Holon Building, are o suprafață de aproximativ 14.000 de metri pătrați și a fost construită de Broad Group Holon, companie cu sediul în Xiangyin. Lucrările au început pe 7 ianuarie și s-au încheiat pe 11 ianuarie.

Imobilul este destinat persoanelor recrutate printr-un program special de atragere a forței de muncă în Xiangyin.

Apartamentele sunt construite în fabrică

Viteza cu care a fost ridicată clădirea este explicată prin metoda de construcție Holon, dezvoltată de companie. În loc ca fiecare element să fie realizat pe șantier, apartamentele sunt produse în fabrică sub forma unor module care pot fi transportate și montate ulterior.

Fiecare modul are aproximativ 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime. În fabrică sunt instalate inclusiv cablurile electrice și conductele, astfel încât unitățile să ajungă pe șantier aproape gata pentru a fi conectate.

Modulele, realizate din oțel inoxidabil, sunt transportate cu camioanele și apoi așezate unul peste altul, asemenea unor piese de construcție. După ce toate modulele sunt montate, sunt conectate sistemele de apă și electricitate.

Potrivit lui Zhang Yanwei, manager în cadrul companiei, fiecare etaj are opt apartamente cu o suprafață de 68 de metri pătrați și patru lifturi. Compania se ocupă inclusiv de mobilarea locuințelor.

11 etaje în mai puțin de 29 de ore

Nu este prima dată când Broad Group atrage atenția prin viteza de construcție.

În 2021, compania a ridicat în Changsha, capitala provinciei Hunan, o clădire de apartamente cu 11 etaje în 28 de ore și 45 de minute. Și atunci a fost folosită tehnologia bazată pe module prefabricate.

Reprezentanții companiei susțin că structura din oțel inoxidabil este mai rezistentă decât una convențională din beton și că imobilul este proiectat să reziste la cutremure. Clădirea are, de asemenea, scări și toate elementele necesare unei construcții rezidențiale.

Un alt avantaj ar fi eficiența energetică. Potrivit producătorului, izolația și sistemele folosite în apartamente pot reduce cu până la 90% costurile pentru aer condiționat.

Pereții exteriori sunt proiectați să reducă zgomotul și să păstreze căldura, iar ferestrele cu patru foi de sticlă limitează pătrunderea căldurii provenite de la soare în zilele foarte însorite.

Compania spune că imobilul poate rezista peste 1.000 de ani

Broad Group susține că structura poate avea o durată de viață de peste 1.000 de ani. Compania afirmă și că, dacă este necesar, întreaga clădire poate fi demontată și mutată într-o altă locație.

Construcția ridicată în Hunan arată astfel cum tehnologia modulară poate scurta drastic timpul necesar pentru ridicarea unei clădiri de mari dimensiuni, cea mai mare parte a muncii fiind făcută înainte ca modulele să ajungă pe șantier.