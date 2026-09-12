Din New Delhi, Putin amenință Europa cu războiul. "Vor ei să revizuiască rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial?"

Putin a declarat că Rusia „nu i-a amenințat niciodată” pe europeni. FOTO: Profimedia Images

Introducerea trupelor europene în Ucraina va însemna un război cu Rusia, a avertizat Vladimir Putin la forumul de afaceri BRICS de la New Delhi, potrivit The Moscow Times.

„Vor să revizuiască rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial? Spre ce își împing acum popoarele propriilor țări? Spre un război cu Federația Rusă? Acum vorbesc despre faptul că se gândesc cum să introducă trupe pe teritoriul Ucrainei. Asta înseamnă război cu Rusia”, a spus Putin.

Imediat după aceea, el a declarat că Rusia „nu i-a amenințat niciodată” pe europeni, iar amenințarea din partea Moscovei este o invenție.

„Nu există o asemenea amenințare și nu a existat niciodată. Nu amenințăm și nu intenționăm să amenințăm țările europene. De ce am face-o? Nimeni nu se gândește la faptul că nu avem motive pentru vreun conflict cu Europa. Toate problemele au fost soluționate în urma celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Putin.

Ceea ce s-a întâmplat după destrămarea Uniunii Sovietice a fost făcut cu acordul Federației Ruse, în calitate de succesoare a URSS, a adăugat el: „Tot ceea ce contravine acestor înțelegeri contravine intereselor noastre și nu corespunde principiilor fundamentale ale dreptului internațional și Cartei ONU.

Aici este esența problemei. Iar ei insistă tocmai asupra acestui lucru, asupra unor schimbări. Dar ce fel de schimbări? Vor să revizuiască rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial? Spre ce își împing acum popoarele propriilor țări? Spre un război cu Federația Rusă?”.

Temeri tot mai mari că Rusia pregătește un atac

În ultimele luni, în Europa se aud tot mai frecvent temeri că Rusia ar putea ataca una dintre țările de pe flancul estic al NATO, de exemplu unul dintre statele baltice.

Posibilitatea introducerii unui contingent european pe teritoriul Ucrainei a fost discutată intens la începutul anului, în contextul negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA: atunci, Ucraina, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație în care era vorba despre desfășurarea unor forțe europene de menținere a păcii în Ucraina după semnarea unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări din partea Rusiei.

El a declarat joi că a primit „un raport destul de precis direct din partea CIA cu privire la posibilele evenimente din lunile următoare, în concordanță cu ceea ce spun și avertizez de luni de zile”.

În luna iulie, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că țara se pregătește pentru "diverse” scenarii și că lunile următoare ar putea fi "critice” în ceea ce privește amenințarea din partea Rusiei.