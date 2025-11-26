Trupe NATO în Ucraina. Franța și UK iau în calcul trimiterea unui contingent „multinațional”, în cazul semnării unui acord de pace

Militari francezi în cadrul unei aplicații NATO în România, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Franța și Marea Britanie iau în calcul trimiterea unui contigent militar multinațional în Ucraina, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova, informează Politico.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că marți, în cadrul unei întâlniri a Coaliției de Voință, formarea unui nou contingent militar - care va fi condus de Franța și UK, cu participarea SUA și Turciei.

„În următoarele zile vom lămuri clar contribuția pe care o va avea fiecare țară și vom putea prezenta garanțiile de securitate în forma finală”, a spus Macron.

O „forță multinațională” va juca „un rol vital” în garantarea securității Ucrainei, a spus premierul britanic Keir Starmer, în cadrul teleconferinței la care a participat, din partea SUA, și secretarul de stat american Marco Rubio.

Germania s-a arătat momentan „circumspectă” în privința implicării într-o astfel de forță armată. Ministrul german de Externe, Johann Wdephul, a precizat în această săptămână că există deja o brigadă a armatei germane în Lituanie și că „noi (germanii) suntem mai implicați în întreaga regiune mai mult decât orice alt membru NATO”, iar acest lucru este „suficient”.

Politico notează că marile provocări legate de un astfel de contigent militar în Ucraina sunt legate de felul în care SUA văd propriul rol în această regiune și dacă astfel de forțe europene vor „face diferența” în vreun fel. Până acum, Rusia a respins orice plan de pace propus de europeni.