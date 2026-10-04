Kievul respinge informațiile despre relocarea ambasadelor occidentale în Liov sau Polonia: „Nu am primit nicio solicitare”

2 minute de citit Publicat la 08:20 04 Oct 2026 Modificat la 08:20 04 Oct 2026

Un diplomat occidental de rang înalt a avertizat că „situația se deteriorează evident rapid” la Kiev. FOTO: Getty

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a negat informațiile potrivit cărora țările occidentale ar pregăti planuri de urgență pentru evacuarea sau relocarea ambasadelor străine din Kiev în vestul Ucrainei, la Liov, sau în Polonia, potrivit Kyiv Post.

Purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi, a declarat că misiunile diplomatice străine nu au comunicat intenții de a-și muta activitatea din capitală, reiterând că orice eventuală relocare a personalului diplomatic este reglementată de protocoale internaționale consacrate.

„Dacă vreo misiune diplomatică intenționează să se mute, ne informează în prealabil, așa cum prevăd procedurile standard. Până vineri seara, nu am primit astfel de solicitări sau notificări din partea corpului diplomatic străin”, a declarat Tykhyi, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării.

Clarificarea ministerului a venit după un articol publicat de The Guardian, care cita diplomați occidentali de rang înalt, sub protecția anonimatului, potrivit cărora erau elaborate planuri de urgență pentru relocarea personalului ambasadelor în orașul Liov, din vestul Ucrainei, sau în estul Poloniei, în cazul în care Rusia ar începe să vizeze în mod deliberat sediile diplomatice străine din capitală.

Diplomații occidentali citați în articol au precizat că misiunile își mențin public angajamentul de a rămâne la Kiev, recunoscând că o evacuare ar reprezenta o victorie propagandistică pentru Kremlin și ar crea percepția internațională că aliații abandonează Ucraina.

Cu toate acestea, un diplomat occidental de rang înalt a avertizat că „situația se deteriorează evident rapid”, susținând că Moscova urmărește „să izoleze Kievul, să-l arunce înapoi în Evul Mediu” prin bombardamente concentrate înainte de venirea iernii.

Alertă privind funcționarea orașului

Discuțiile diplomatice au loc pe fondul intensificării campaniei aeriene ruse, care vizează punctele de blocaj ale transportului, rețelele energetice și infrastructura municipală din capitala ucraineană.

Vineri, 2 octombrie, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a avertizat că menținerea funcționării serviciilor municipale în condițiile atacurilor rusești cu rachete și drone a devenit o chestiune urgentă de „siguranță și supraviețuire”, după o ședință a Consiliului de Apărare al Kievului.

„Capitala se află într-o situație foarte dramatică. Nu mai putem pretinde că putem trăi așa cum am face-o pe timp de pace”, a declarat Klitschko, subliniind că autoritățile municipale și echipele de intervenție coordonează măsuri pentru menținerea sistemelor esențiale pentru viață în condițiile atacurilor continue.

Avertismente de călătorie

În pofida presiunilor operaționale tot mai mari și a alertelor aeriene repetate în capitală, guvernele occidentale și-au menținut activitatea diplomatică obișnuită la Kiev.

Într-o alertă de călătorie actualizată la 28 august, Departamentul de Stat al SUA a menținut pentru Ucraina nivelul 4, „Nu călătoriți”, din cauza ostilităților active și a bombardamentelor repetate cu rachete și drone rusești în regiunile din afara liniei frontului.

Cu toate acestea, Departamentul de Stat a confirmat în mod explicit că Ambasada SUA de la Kiev rămâne deschisă, cu personal și complet operațională.