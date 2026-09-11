Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS și o discuție cu Modi. Premierul indian l-a îndemnat în trecut să renunțe la război

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Vladimir Putin a ajuns la New Delhi, vineri dimineață, în fruntea unei delegaţii formată din Serghei Lavrov şi Denis Manturov (vicepremier în guvernul său) pentru a participa la summitul BRICS şi pentru o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, transmite EFE, citată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al ministerului indian de externe, Randhir Jaiswal, a confirmat sosirea dictatorului rus printr-un mesaj pe Twitter însoţit de o fotografie în care Vladimir Putin este întâmpinat pe pistă de către ministrul de stat pentru afaceri externe al Indiei, K.V. Singh.

Presa indiană sugerează că întâlnirea diplomatică dintre Putin şi Modi, confirmată de Iuri Uşakov, va avea loc vineri la ora locală 15:30 şi se va concentra pe probleme economice şi comerciale.

Întâlnirea are loc la doar o săptămână după cea tete-a-tete la summitul OCS de la Bişkek, unde premierul Narendra Modi a îndemnat să se treacă de la un „război fără sfârşit la sfârşitul războiului” în Ucraina.

Potrivit Kremlinului, reuniunea va aborda cooperarea în domeniul apărării şi a tehnologiei, inclusiv modernizarea rachetelor BrahMos, livrările restante ale sistemelor S-400, posibilitatea vânzării de avioane de vânătoare Su-57 şi proiectele în domeniul energiei nucleare civile.

După această discuţie, Vladimir Putin va lua cuvântul la Forumul de Afaceri BRICS pentru a prezenta propuneri privind comerţul şi investiţiile şi va vizita împreună cu premierul Narendra Modi târgul industrial Innoprom.

Agenda de vineri a premierului Modi include, de asemenea, o întâlnire bilaterală cu preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, marcând prima vizită a unui lider iranian în India în ultimii opt ani, întâlnire în cadrul căreia va fi discutat războiul din Orientul Mijlociu.

Premierul Modi are prevăzut pentru sâmbătă să se întâlnească cu dictatorul chinez, Xi Jinping, care şi-a confirmat participarea la summit. Este de aşteptat ca acesta să ajungă în New Delhi la mijlocul dimineţii, în prima sa vizită în India din ultimii şapte ani, după o perioadă de îngheţ diplomatic din cauza tensiunilor la frontiera bilaterală himalayană.

Vineri, în New Delhi, se aflau deja miniştrii de externe din Brazilia, Mauro Vieira, Etiopia, Gedion Timothewos, şi Burundi, Edouard Bizimana. Preşedintele brazilian, Lula da Silva, nu va participa la summit din cauza calendarului electoral intern.