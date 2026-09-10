Trei avioane rusești au aterizat la New Delhi. Vladimir Putin urmează să discute cu Narendra Modi înainte de summitul BRICS din weekend

1 minut de citit Publicat la 14:06 10 Sep 2026 Modificat la 14:06 10 Sep 2026

Trei avioane rusești de transport au aterizat, joi, pe aeroportul Internațional Noida din India, în pregătire pentru startul summit-ului BRICS. Avioanele cu oficiali ruși au ajuns în India cu o zi înainte de sosirea așteptată la New Delhi a lui Vladimir Putin, informează Times of India.

Vineri, urmează ca dictatorul de la Kremlin să se întâlnească cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, înainte de evenimentul multilateral care se va desfășura sâmbătă și duminică, pe 12 și 13 septembrie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat, anterior, că Putin și Modi se vor întâlni tete-a-tete vineri.

„Abia așteptăm ca președintele (dictatorul Putin – n. red.) și prim-ministrul (Modi – n. red.) să aibă încă o întâlnire bilaterală în timpul vizitei. Este programată pentru vineri. Comerțul și cooperarea economică fac parte din agenda mai largă”, a spus reprezentantul regimului de la Kremlin.

Peskov a mai spus și că vizita din India a lui Putin va da o oportunitate pentru ca rusia și India să discute relații bilaterale și să-și extindă cooperarea. El și-a exprimat și speranța că India va organiza un summit BRICS de succes.

„În câteva zile, președintele (dictatorul – n. red.) Putin își va începe vizita în India. Știți că cei doi lideri ai noștri au o relație foarte apropiată. Sunt foarte pragmatici în relația lor și sunt atât de sinceri încât pot să discute de o manieră foarte deschisă și constructivă.

Desigur, asta deschide noi orizonturi pentru cooperarea noastră”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

India organizează al 18-lea summit al BRICS, la New Delhi, în weekend. Tema întâlnirii este „Construind pentru Reziliență, Inovație, Cooperare și Sustenabilitate”.

Din organizația BRICS fac parte Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Iranul, Egiptul, Etiopia, Indonesia, și Emiratele Arabe Unite.