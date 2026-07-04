Va ataca Putin NATO? Tusk confirmă că americanii au avertizat Polonia și anunță pregătiri "pentru mai multe scenarii" de război

Surse apropiate președintelui Karol Nawrocki au declarat că SUA au emis mai multe avertismente către Varșovia. FOTO: Profimedia Images

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că țara se pregătește pentru "diverse” scenarii și că lunile următoare ar putea fi "critice” în ceea ce privește amenințarea din partea Rusiei, potrivit BBC.

El a reacționat astfel la relatările din mass-media, care citează serviciile de informații americane, conform cărora Moscova plănuiește o "provocare” armată în Polonia pentru a testa hotărârea NATO.

"Nu vreau să sperii pe nimeni, dar lunile următoare ar putea fi cu adevărat critice, inclusiv din cauza naturii schimbătoare a războiului. Aceste îngrijorări sunt deosebit de palpabile în statele baltice", a declarat Tusk reporterilor vineri.

Agenția de presă poloneză Onet a relatat că surse apropiate președintelui Karol Nawrocki au declarat că SUA au emis mai multe avertismente către Varșovia cu privire la un complot asupra țării.

Conform presupuselor planuri, publicate și de Telegraph în Marea Britanie vineri, infrastructura poloneză ar putea fi vizată de rachete sau drone, sau soldați ar putea fi trimiși în statul NATO.

Rapoartele sugerează că scopul ar fi acela de a pune presiune pe aliații occidentali ai Ucrainei pentru a suspenda ajutorul acordat țării, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei la scară largă a Rusiei, lansată în 2022.

Tusk: "Suntem conștienți de amenințări"

Întrebat despre rapoarte, Tusk a spus: "Să nu ne fie frică, ne pregătim pentru diverse situații, dar nu le putem ignora... Suntem conștienți de amenințări, și datorită informațiilor primite de la aliații noștri”.

Președintele polonez Nawrocki urmează să participe la un summit NATO cu liderii altor membri ai alianței defensive în Turcia săptămâna viitoare.

Secretarul general Mark Rutte a declarat că reuniunea va arăta că europenii iau în considerare apelurile de lungă durată ale președintelui american Donald Trump de a-și crește cheltuielile pentru apărare, în timp ce liderii sunt așteptați, de asemenea, să se angajeze să continue finanțarea armelor pentru Ucraina.

Tusk a declarat pentru Financial Times în aprilie că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO în "câteva luni”.

La sfârșitul lunii iunie, viceprim-ministrul său, Radek Sikorski, a declarat pentru CBS News că nu va exclude o operațiune rusească "sub steag fals” în următorii doi ani pentru a justifica un atac asupra unui stat NATO.

Îngrijorări și în statele baltice

Statele baltice au recunoscut anterior îngrijorările legate de vulnerabilitatea lor la un atac rusesc. Presa letonă a relatat în iunie că serviciile sale de informații au avertizat că Moscova plănuiește provocări militare în regiune sau în Polonia.

Ambasadorul Lituaniei la NATO a declarat joi că Rusia este mai predispusă să recurgă la război hibrid - cum ar fi incursiuni cu rachete sau drone - decât la un atac militar convențional, potrivit postului de radio public al țării, LRT.

Articolul 5 al NATO prevede că un atac armat împotriva unui membru va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Liderii NATO, inclusiv președintele american Donald Trump, urmează să reafirme "un angajament de neclintit" față de apărarea colectivă prevăzută de Articolul 5 al Alianței, în cadrul summitului care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, potrivit unui proiect de declarație aprobat vineri de ambasadorii statelor membre NATO și consultat de Reuters.