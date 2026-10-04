Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul iubit, folosind căldura: ”Eram ca în Ibiza, dar a meritat”

2 minute de citit Publicat la 09:00 04 Oct 2026 Modificat la 09:00 04 Oct 2026

Una dintre metodele alese de Kerry a fost să lase încălzirea pornită permanent. Foto: Getty Images

O femeie a povestit cum s-a răzbunat pe fostul partener după ce acesta a decis să pună capăt relației. Kerry Adams recunoaște că gesturile sale au fost „meschine”, dar spune că, privind acum în urmă, toată povestea a ajuns să o amuze și chiar a ajutat-o să treacă mai ușor peste despărțire, potrivit Mirror.

Kerry, în vârstă de 49 de ani, din Staffordshire, spune că despărțirea de partenerul alături de care a avut o relație de lungă durată i-a dat viața peste cap.

Cei doi au încercat inițial să păstreze o relație civilizată, în timp ce Kerry își căuta o locuință în care să se mute. Situația s-a schimbat însă după ce bărbatul ar fi început să iasă cu altcineva.

Atunci, femeia a decis că despărțirea merită câteva „răzbunări” înainte de plecare.

A lăsat căldura pornită la 28 de grade

Una dintre metodele alese de Kerry a fost să lase încălzirea pornită permanent.

„Am lăsat căldura pornită toată ziua, în fiecare zi și în fiecare noapte, la 28 de grade, pentru că știam că nu voi contribui la următoarea factură”, a povestit femeia.

„Era ca și cum aș fi fost în Ibiza, dar a meritat”, a glumit ea.

Nu s-a oprit aici. La un moment dat, fostul partener a rugat-o să îi pună lenjeria intimă murdară în mașina de spălat. Kerry a avut însă o altă idee.

„I-am aruncat la gunoi boxerii de firmă”, a spus ea.

A plecat cu mânerele dulapurilor din bucătărie

Ultima lună petrecută în locuință a fost și cea în care Kerry a pus la cale ceea ce consideră acum cea mai „meschină” dintre răzbunările sale.

Cei doi stabiliseră că femeia putea lua cu ea orice obiect pentru care plătise. Kerry a decis să respecte întru totul înțelegerea și a demontat toate mânerele dulapurilor din bucătărie.

„M-a întrebat dacă poate să le cumpere înapoi, dar i-am spus: «Mi-ai spus să iau tot ce am plătit, și eu am plătit pentru ele»”, a povestit femeia.

Kerry spune că multe dintre gesturile sale au fost făcute pe moment, pe fondul supărării provocate de despărțire.

„Am făcut totul din impuls, pentru că eram rănită. Acum, privind în urmă, mi se pare amuzant, dar cu siguranță nu mi s-a părut deloc amuzant atunci”, a mărturisit ea.

Relația lui Kerry s-a încheiat la începutul acestui an. Câteva luni mai târziu, femeia a decis să povestească pe Instagram ce a făcut după despărțire.

”Eu chiar cred că viața mea este mai bună fără el”

Deși despărțirea a fost una dureroasă, Kerry spune că, în cele din urmă, viața ei s-a schimbat în bine.

„Acum i-aș mulțumi, pentru că eu chiar cred că viața mea este mai bună fără el. Am avut cea mai frumoasă vară din ultimii ani. Am început să-mi revăd prietenii și să cunosc oameni noi”, a spus femeia.

Kerry spune că acum poate privi cu umor în urmă la întreaga situație și că reacțiile primite pe Instagram au ajutat-o să treacă peste perioada dificilă.

„Acum râd când mă gândesc la ce s-a întâmplat și nu îmi vine să cred că am primit atât de multă susținere pe Instagram de când am început să-mi împărtășesc viața acolo. Așa că da, a fost meschin, dar și terapeutic”, a concluzionat ea.