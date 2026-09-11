La 14 ani, o fată din Kenya a început să planteze mangrove. Din 2020 până în 2024, organizația ei a plantat peste 270.000 de copaci

3 minute de citit Publicat la 11:33 11 Sep 2026 Modificat la 11:40 11 Sep 2026

Organizația de tineret fondată de Shanariha Evans a plantat peste 270.000 de mandrove. Sursa foto: Shanariha Evans via Facebook

La doar 14 ani, activista kenyană pentru climă Shanariha Evans a transformat deja pasiunea din copilărie pentru protejarea naturii într-o mișcare de tineret cu o amprentă de mediu extraordinară. Prin intermediul Young Warriors Club, Evans a contribuit la educarea a mii de elevi, în timp ce a coordonat comunități implicate în refacerea ecosistemelor de coastă. Organizația spune că a plantat peste 270.000 de mangrove și a contribuit, de asemenea, la îndepărtarea a sute de tone de deșeuri din plastic.

În 2026, activitatea sa i-a adus lui Evans premiul Youth la P.E.A. Awards, care recunoaște un tânăr lider în domeniul conservării naturii ce produce schimbări prin educație și acțiune.

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Shanariha Evans a fondat Young Warriors Club în calitate de tânără activistă pentru mediu

Shanariha Evans a fondat și a inspirat Young Warriors Club în Kenya, o organizație condusă de tineri și axată pe conservarea mediului și combaterea schimbărilor climatice.

Potrivit clubului, activitatea sa combină educația climatică, protecția mediului, conservarea ecosistemelor marine și refacerea pădurilor de mangrove, oferindu-le tinerilor oportunitatea de a se implica direct, în loc să se limiteze la a învăța despre problemele de mediu.

Organizația o descrie pe Evans drept o activistă pentru schimbările climatice și ecologistă în vârstă de 14 ani, din Mombasa, a cărei activitate i-a inspirat și pe alți tineri să se implice în protejarea naturii.

Istoria organizației plasează începuturile inițiativei în 2019, când Evans avea 12 ani și a început să construiască o mișcare dedicată protejării mediului.

Mișcarea sa de tineret a plantat peste 270.000 de mangrove

Amploarea activității Young Warriors Club în ceea ce privește plantarea mangrovelor a devenit una dintre realizările sale definitorii. Organizația spune că a plantat peste 270.000 de mangrove, iar istoricul său consemnează atingerea acestui prag în 2024.

Prima sa campanie majoră de plantare a mangrovelor a început în 2020, sub denumirea „Plant a Million Mangroves”, fiind plantate peste 50.000 de mangrove în zonele Tudor și Mtwapa Creeks.

Și P.E.A. Awards a evidențiat această cifră, precizând că Evans a coordonat eforturi comunitare care au dus la plantarea a peste 270.000 de arbori de mangrove. Premiul a recunoscut capacitatea sa de a combina leadershipul în rândul tinerilor cu acțiuni concrete de conservare a mediului.

Evans a dus educația climatică în peste 36 de școli din Kenya

Activitatea nu se limitează la plantarea copacilor. P.E.A. Awards a precizat că Evans și Young Warriors Club au colaborat cu peste 36 de școli publice din Kenya, educând și inspirând în mod direct peste 2.000 de elevi.

Această abordare bazată în primul rând pe educație se află în centrul modelului organizației, care își propune să formeze tineri care înțeleg provocările de mediu și se simt capabili să contribuie la rezolvarea lor.

Pe lângă educația climatică, clubul desfășoară activități de protecție a mediului și de conservare a ecosistemelor marine. Programele sale includ și acțiuni de curățare a plajelor, organizația raportând că a îndepărtat din mediu sute de tone de deșeuri din plastic.

Young Warriors Club transformă refacerea mangrovelor într-o mișcare de tineret

Refacerea pădurilor de mangrove a devenit o parte a unui efort mai amplu de a le oferi tinerilor un rol direct în protejarea ecosistemelor de coastă.

Young Warriors Club spune că misiunea sa este să formeze lideri preocupați de mediu prin promovarea educației climatice, a sustenabilității și a soluțiilor dezvoltate împreună cu comunitățile.

Printre realizările raportate de organizație se numără parteneriatele cu școli, voluntarii tineri, acțiunile de curățare a plajelor și campania de amploare pentru plantarea mangrovelor.

P.E.A. Awards a desemnat-o pe Evans câștigătoarea categoriei Youth în 2026, alături de nominalizați din organizații de tineret și de mediu din întreaga lume.

Juriul a apreciat un model în care educația și conservarea practică a mediului se consolidează reciproc. Pentru Evans, realizarea este remarcabilă nu doar datorită numărului de copaci plantați, ci și datorită vârstei fragede la care a început această activitate.

Ceea ce a început cu o tânără activistă din Kenya s-a transformat într-o rețea mai amplă, care implică școli, voluntari și comunități.

După plantarea a peste 270.000 de mangrove, Young Warriors Club demonstrează cum acțiunea de mediu condusă de tineri poate depăși nivelul campaniilor de conștientizare și poate lăsa o amprentă fizică asupra peisajului.