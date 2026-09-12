Un bărbat a stat la închisoare 20 de ani pentru că a furat un telefon Nokia. Acum va fi, în sfârșit, eliberat

Bărbatul a primit o pedeapsă cu închisoare pe durată nedeterminată. Foto: Profimedia Images

Un bărbat din Marea Britanie care a petrecut aproape două decenii în închisoare pentru că a furat un telefon mobil Nokia va fi, în sfârșit, eliberat. Leroy Douglas avea 24 de ani când a comis jaful. A primit o pedeapsă cu închisoare pe durată nedeterminată, în baza controversatului sistem Imprisonment for Public Protection (IPP), deși pedeapsa minimă stabilită de instanță era de doi ani și jumătate, potrivit Independent.

Acum, la 44 de ani, Douglas a aflat că poate pleca din închisoare după ce comisia pentru eliberări condiționate i-a aprobat cererea. Urmează să fie transferat într-un centru specializat, iar eliberarea este așteptată în luna octombrie.

„Aștept această zi de 20 de ani. Nu am încetat niciodată să lupt pentru eliberarea mea”, a declarat Leroy Douglas pentru The Independent, din închisoarea HMP Erlestoke, din Wiltshire.

A furat telefonul pentru a-și susține dependența de droguri

Douglas avea deja mai multe condamnări atunci când, în decembrie 2005, și-a atacat un cunoscut în apropierea gării din Cardiff și i-a furat telefonul. Nu a rănit pe nimeni, însă a amenințat victima.

Instanța a stabilit că trebuie să petreacă minimum doi ani și șase luni în închisoare. Din cauza sentinței IPP, însă, nu a fost eliberat după executarea acestei perioade. A rămas în spatele gratiilor timp de 20 de ani, în condițiile în care, potrivit propriilor declarații, nu mai consumă droguri de mulți ani.

„Sincer, libertatea ar fi trebuit să vină cu mult timp în urmă. Nu sunt periculos. Am furat doar un telefon, fără violență, doar amenințând că voi folosi forța, iar asta a dus la 20 de ani de închisoare”, a spus el.

În tot acest timp, Douglas a fost mutat de 36 de ori între diferite penitenciare. A urmat programe pentru combaterea dependenței de droguri, gestionarea furiei și conștientizarea consecințelor faptelor sale.

Sistemul IPP, criticat dur și de ONU

Sentințele de tip IPP au fost introduse în Marea Britanie pentru persoanele considerate un risc pentru societate. Deși sistemul a fost eliminat în 2012, decizia nu s-a aplicat retroactiv, astfel că mii de persoane au rămas condamnate în baza vechilor reguli.

De-a lungul anilor, sistemul a fost criticat pentru faptul că unii deținuți au ajuns să rămână în închisoare mult peste perioada minimă stabilită inițial de instanță. Unele organizații pentru drepturile omului au descris situația drept o formă de detenție arbitrară și chiar „tortură psihică”.

În cazul lui Douglas, un grup de experți a concluzionat că detenția sa după expirarea perioadei inițiale de pedeapsă a fost arbitrară și contrară dreptului internațional. ONU a apreciat că bărbatul are dreptul la despăgubiri.

Cazul său face parte dintr-o problemă mai amplă. Potrivit datelor citate de The Independent, 96 de persoane condamnate în baza sistemului IPP și-au pierdut viața prin sinucidere, iar sute de foști deținuți au ajuns în spitale de psihiatrie după ce starea lor mintală s-a deteriorat.

Guvernul britanic promite să pună capăt „nedreptății istorice”

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat că guvernul intenționează să pună capăt sistemului IPP până la sfârșitul actualei legislaturi. El a spus că este nevoie de o abordare „de bun-simț”, astfel încât persoanele care și-au executat deja pedeapsa să poată fi evaluate pentru eliberare înaintea celor care încă nu și-au ispășit condamnările.

„Publicul, în opinia mea, ar prefera o situație în care persoanele care și-au executat pedeapsa să fie luate în considerare pentru eliberare înaintea celor care nu și-au executat-o”, a declarat premierul.

Guvernul urmează să introducă o lege pentru încheierea sentințelor IPP. În paralel, autoritățile britanice încearcă să reducă supraaglomerarea din închisori și să reformeze sistemul de eliberare condiționată.

În cazul lui Douglas, comisia pentru eliberări condiționate a stabilit că menținerea lui în închisoare nu mai este necesară pentru protejarea publicului. Membrii comisiei au remarcat că, în anii petrecuți după gratii, bărbatul a participat la numeroase programe menite să-i schimbe comportamentul.

El nu va fi însă complet liber. Va trebui să respecte condiții stricte: să locuiască la o adresă stabilită de autorități, să respecte o oră de intrare în locuință, să poarte o brățară de monitorizare GPS, să fie supus unor teste antidrog și să se prezinte periodic la întâlniri de supraveghere.

Vrea să recupereze timpul pierdut

Douglas spune că și-a găsit credința în anii petrecuți în închisoare și a organizat studii biblice pentru alți deținuți. A studiat, de asemenea, Dreptul pentru a încerca să-și conteste detenția.

Acum are deja un loc de muncă pregătit, ca șofer de stivuitor, și speră să înceapă o viață nouă în afara închisorii.

Unul dintre cele mai importante lucruri pentru el este relația cu fiica sa cea mică. Ea s-a născut la câteva luni după ce Douglas a fost încarcerat și are acum 20 de ani.

„Cred că măcar atât merită”, a spus bărbatul.

Eliberarea vine însă prea târziu pentru cealaltă fiică a sa, care a murit în 2021.