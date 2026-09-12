Credea că Tesla are o problemă. În realitate, fostul iubit îi controla mașina de la distanță și modifica setările în timp ce conducea

Femeia spune că ar fi auzit o voce chiar în timp ce conducea / sursă foto: Getty Images

O femeie din Sydney a descoperit că fostul partener avea acces de la distanță la mașina sa Tesla și îi putea modifica setările, după ce automobilul nu răspundea la anumite comenzi. Bărbatul îi putea limita viteza și schimba temperatura din interior. Înainte de acest episod, ea a fost terorizată timp de patru ani de individ, scrie The Guardian.

Stacey trecuse prin patru ani de abuz domestic din partea fostului său partener, un cunoscut om de afaceri.

Într-o noapte, ea s-a trezit din cauza alarmei de la mașină. Nu a ieșit din casă de frică, astfel că a mers să vadă ce s-a întâmplat abia a doua zi dimineața.

Ea a observat că mașina nu părea să fi fost avariată, însă a văzut că sistemul electronic de bord fusese resetat și că fusese adăugat un profil de „control parental”.

Ulterior, în zilele următoare, ea a mai observat că, în timp ce conducea, profilul de control parental, la care ea nu avea acces, permitea controlarea aproape în totalitate a automobilului, inclusiv a vitezei, climatizării, sistemului de închidere și a intervalelor orare în care mașina putea fi condusă.

Femeia spune că ar fi auzit o voce chiar în timp ce conducea. Apoi, și-a dat seama că fostul său iubit era cel care făcuse toate acele lucruri.

„Ai crezut că o să scapi cu asta. Sunt în mașina ta. Sunt în hărțile tale”, i-ar fi strigat acesta, potrivit documentelor poliției.

Ea a depus plângere la poliție și apoi l-a dat în judecată pe fostul partener.

Mai mult decât atât, tot în acea perioadă bărbatul ar fi urmărit-o cu o mașină și a început să țipe la ea în legătură cu un bărbat cu care aceasta se întâlnea.

Bărbatul a fost condamnat miercurea trecută pentru 30 de acuzații legate de violență domestică împotriva lui Stacey, printre acestea numărându-se și utilizarea aplicației Tesla pentru a o hărțui.

Judecătorul Peter Feather l-a condamnat la doi ani și trei luni de închisoare la Parramatta Local Court, în vestul orașului Sydney.

Bărbatul va putea solicita eliberarea condiționată după 15 luni. El și-a recunoscut vinovăția recent.

În motivarea sentinței, Feather a afirmat că bărbatul a manifestat un „comportament abuziv” față de fosta sa parteneră pe parcursul a patru ani.