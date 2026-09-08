Topul maşinilor care se devalorizează cel mai mult, la cinci ani după achiziţie. Tesla Model S a lui Elon Musk e pe locul patru

Tesla Model S a lui Elon Musk e pe locul patru în topul devalorizării. Sursa foto: Profimedia Images

Deprecierea pe o perioadă de cinci ani variază semnificativ în funcție de model. Există o diferență de peste 50% între modelele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate din acest clasament, notează Visual Capitalist.

Topul clasifică maşinile în funcție de cea mai mare și cea mai mică depreciere înregistrată pe parcursul a cinci ani (cu referință la anul 2026), pe baza datelor furnizate de iSeeCars. Firma de cercetare auto a analizat peste 950.000 de vehicule rulate, cu o vechime de cinci ani, vândute în intervalul martie 2025 – februarie 2026, prețurile fiind ajustate la valoarea dolarului din 2026.

Studiul compară prețul mediu de vânzare pe piața vehiculelor rulate cu prețul de listă recomandat de producător (MSRP) inițial. O depreciere mai mică indică faptul că vehiculul și-a păstrat o proporție mai mare din prețul inițial de achiziție.

Nissan LEAF se depreciază cel mai rapid

Nissan LEAF înregistrează cea mai mare depreciere pe o perioadă de cinci ani, de 63,1%, apoi Infiniti QX80 cu 62,8%, potrivit sursei amintite. Volkswagen ID.4 urmează cu 62,1%, în timp ce Tesla Model S e pe locul 4 în acest clasament, cu o depreciere de 62% în 5 ani.

Șase maşini electrice se numără printre cele 15 modele care înregistrează cea mai rapidă depreciere: Nissan LEAF, Volkswagen ID.4, Tesla Model S, Tesla Model X, Ford Mustang Mach-E și Tesla Model Y.

Modelele electrice mai vechi se pot confrunta cu presiuni asupra valorii de revânzare, pe măsură ce modelele mai noi oferă îmbunătățiri în ceea ce privește autonomia, viteza de încărcare și tehnologia, în timp ce modificările prețurilor vehiculelor noi pot influența, de asemenea, valoarea celor rulate.

O maşină electrică mai nouă poate fi mai competitivă decât un model vechi de cinci ani în ceea ce privește autonomia, performanța de încărcare sau software-ul.

Sursa: top Visual Capitalist

Ce maşini îşi păstrează cel mai mult din valoarea de piaţă

Porsche 718 Cayman se remarcă drept modelul cu cea mai bună evoluție, depreciindu-se cu doar 9,6% în decurs de cinci ani. Aceasta corespunde unei scăderi medii de numai 6.988 de dolari față de prețul de listă (MSRP) inițial de aproximativ 72.800 $. Porsche 911 urmează cu 11,1%, în timp ce Chevrolet Corvette ocupă locul al treilea, cu 18,7%.

Mașinile sport ocupă patru dintre primele șapte locuri, modelelor Porsche 718 Cayman și 911 alăturându-li-se Chevrolet Corvette și Subaru BRZ. Rezultatele demonstrează că unele modele destinate pasionaților își pot păstra valoarea mult mai bine decât piața în ansamblu, în ciuda prețurilor de achiziție relativ ridicate.

Cunoscută pentru reputația sa de lungă durată privind fiabilitatea vehiculelor, Toyota înregistrează rezultate remarcabile în ceea ce privește modelele care își păstrează valoarea.

Modelele Tacoma și Tundra ocupă locurile al patrulea și al cincilea, cu o depreciere de 19,9%, respectiv 21,2%. Cele șapte modele Toyota incluse în clasament acoperă diverse segmente, de la pickup-uri și SUV-uri până la mașini compacte și un monovolum, ceea ce indică faptul că valoarea ridicată la revânzare a mărcii nu se limitează la un singur model sau la o singură categorie de vehicule.

Sursa: top Visual Capitalist