Mașina fără volan și fără pedale a intrat pe șosele. Tesla a lansat Cybercab

3 minute de citit Publicat la 23:42 04 Sep 2026 Modificat la 23:42 04 Sep 2026

Tesla intenționează să extindă serviciul Robotaxi în aproximativ 12 state până la sfârșitul anului. Foto: X / Tesla Robotaxi

Elon Musk a scos, astăzi, pe străzile din Austin, Texas, zeci de Cybercab-uri autonome, fără volan și pedale de frână, mizând pe faptul că americanii vor trece peste teama de a urca într-o mașină asupra căreia nu au niciun control, potrivit ABC News.

Tesla a început astfel lansarea noilor sale taxiuri autonome, vopsite în auriu. Pasagerii nu au nicio posibilitate de a prelua controlul mașinii în cazul unei situații de urgență. Compania se pregătește să extindă serviciul și în alte orașe.

Tot astăzi, acțiunile Tesla au crescut cu peste 5%, pe fondul așteptărilor că noile taxiuri cu aspect futurist vor avea succes. Evoluția vine într-un moment dificil pentru companie, după scăderea vânzărilor de mașini.

„Fără volan, fără pedale”, a transmis Tesla pe X înainte de lansare. Ulterior, Elon Musk a publicat o imagine cu un Cybercab uriaș plutind deasupra orașului Austin și a scris: „A Storm of Cybercabs”.

Un eveniment de lansare, la care au fost invitate doar anumite persoane, era programat pentru această seară.

Tesla încearcă să recupereze terenul pierdut în fața Waymo

Nu este clar cât de repede intenționează Elon Musk să extindă serviciul Cybercab, însă compania are un motiv să accelereze.

Tesla este în urma Waymo în ceea ce privește numărul de taxiuri autonome aflate în circulație și numărul de curse efectuate. Pentru a recupera diferența, Tesla trebuie să demonstreze că sistemul său bazat exclusiv pe camere poate naviga în siguranță pe străzi și poate evita pietonii.

Waymo și Zoox, companie deținută de Amazon, folosesc în schimb, pe lângă camere, radar și tehnologia lidar, bazată pe laser.

Americanii nu sunt încă pregătiți să renunțe la control

Chiar dacă tehnologia funcționează conform așteptărilor, Tesla are de convins publicul american să accepte ideea unei mașini în care nu există niciun volan sau pedală.

Un sondaj realizat în luna februarie arată că șapte din zece adulți americani nu s-ar simți prea confortabil sau deloc confortabil într-o mașină fără șofer.

Doar 16% dintre respondenți au spus că s-ar simți „oarecum confortabil”, iar 7% că s-ar simți „extrem” sau „foarte confortabil” într-un astfel de vehicul.

Un alt sondaj realizat în 2025, a arătat că neîncrederea americanilor în siguranța mașinilor autonome a crescut în ultimii ani.

Austin are deja taxiuri autonome Tesla

Tesla operează în Austin un serviciu de „robotaxi” încă din iunie anul trecut. Mașinile folosite până acum aveau însă volan și pedale de frână, iar în prima etapă la bord se afla și un șofer de siguranță, care putea interveni dacă apărea o problemă.

Serviciul s-a extins ulterior în alte cinci orașe din Texas și Florida.

Potrivit RobotaxiTracker, Tesla are în prezent peste 200 de robotaxiuri „nesupravegheate” în aceste orașe, adică vehicule care circulă fără un șofer de siguranță la bord. Waymo are, în schimb, peste 4.000 de astfel de mașini în 14 orașe.

Elon Musk vrea ca sute de mii de Tesla să devină taxiuri

Planul lui Elon Musk este mai ambițios decât lansarea câtorva sute de vehicule autonome. Miliardarul vrea ca, în cele din urmă, software-ul Full Self-Driving să ajungă pe sute de mii de mașini Tesla prin intermediul unor actualizări software.

Astfel, proprietarii ar putea transforma propriile mașini în taxiuri care generează venituri atunci când acestea nu sunt folosite.

Planul se lovește însă în continuare de obstacole de reglementare. Tesla nu a primit aprobarea nici măcar pentru utilizarea versiunii parțiale a sistemului său de conducere autonomă în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană.

În Statele Unite, unde software-ul este deja utilizat, autoritățile au deschis mai multe investigații privind siguranța acestuia.

Una dintre anchete analizează rolul sistemului în mai multe accidente produse în condiții de vizibilitate redusă, inclusiv ceață și orbire provocată de soare. Într-unul dintre cazuri, un pieton a murit.

O altă investigație vizează zeci de incidente în care mașini Tesla care foloseau sistemul de conducere parțial autonom au trecut pe roșu sau au circulat pe contrasens. Unele dintre aceste situații s-au încheiat cu accidente și persoane rănite.

O a treia anchetă verifică dacă Tesla a încălcat cerințele autorităților prin faptul că nu a raportat la timp anumite accidente.

Musk are nevoie să câștige încrederea publicului

Pe lângă provocările tehnologice și de reglementare, Tesla trebuie să convingă publicul să aibă încredere într-o mașină în care pasagerul nu poate interveni în cazul unei probleme.

Iar Elon Musk nu pornește de pe o poziție ideală. Un sondaj realizat în ianuarie arăta că aproape șase din zece adulți americani aveau o părere „foarte” sau „în mare parte” nefavorabilă despre miliardar.

Lansarea Cybercab reprezintă astfel un pariu major pentru Tesla: compania trebuie să demonstreze nu doar că poate construi o mașină fără volan și pedale, ci și că oamenii sunt dispuși să aibă încredere în ea.