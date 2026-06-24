Nissan amână dezvoltarea unei versiuni electrice a modelului Qashqai pentru reducerea costurilor

Nissan a oprit dezvoltarea unei versiuni electrice a celui mai bine vândut model al său din Europa, au declarat șase surse familiarizate cu situația, în contextul în care constructorul auto japonez își restrânge gama de modele și reduce costurile, relatează Reuters. Decizia de a suspenda discret dezvoltarea unei versiuni complet electrice a modelului Qashqai vine într-un moment în care rivalii tradiționali, dar și noii producători chinezi, inundă piața europeană cu alternative accesibile.

Însă chiar dacă amânarea acestui proiect îi va permite să facă economii, Nissan s-ar putea să nu mai poată lansa ulterior un Qashqai complet electric, dacă se va răzgândi, lăsând rivalilor un segment cheie de piață.

În 2023, Nissan s-a angajat să construiască o versiune electrică a SUV-ului său Qashqai la uzina de la Sunderland, cea mai mare fabrică auto din Marea Britanie, un plan care a fost salutat de guvernul britanic la acea vreme, a mai informat Reuters, potrivit Agerpres. Nissan nu a avansat la acea vreme un termen limită pentru livrarea unui Qashqai complet electric.

Între timp, producătorul auto nipon a demarat un amplu proces de restructurare globală și poartă în prezent discuții cu autoritățile de la Londra pentru a obține sprijin financiar pentru o foaie de parcurs actualizată a fabricii de la Sunderland, ce ar urma să fie prezentată în lunile următoare.

Se așteaptă ca acest anunț să clarifice cele mai recente planuri pentru Qashqai electric, a cărui dezvoltare a fost oprită la începutul anului trecut, conform surselor, care au dorit să își păstreze anonimatul.

Nissan produce deja modelul electric compact Leaf la uzina de la Sunderland, iar în aprilie a dezvăluit un SUV crossover electric Juke care va fi construit tot la uzina din Marea Britanie.

Însă chiar dacă Nissan va reveni asupra proiectului unui Qashqai complet electric, acest model nu va putea ajunge pe piață decât la începutul anilor 2030, au estimat două dintre sursele citate de Reuters.

Într-un comunicat de presă, Nissan nu a dezvăluit care sunt planurile sale pentru un Qashqai complet electric, dar a spus că rămâne angajat să extindă gama sa "electrificată", care include modele hibride. Compania a adăugat că piața europeană a cunoscut o "volatilitate semnificativă" a cererii de EV și că urmărește o strategie de electrificare "echilibrată".

Potrivit datelor analizate de Reuters, Nissan vinde deja Qashqai ca vehicul pe benzină și versiune hibridă, iar modelul a reprezentat aproximativ 45% din vânzările sale totale de 330.000 de automobile în Europa în 2025. De asemenea, uzina de la Sunderland a produs anul trecut peste 35% din totalul mașinilor fabricate în Marea Britanie, potrivit Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT).

În spatele deciziei de a abandona modelul electric Qashqai se află o reevaluare mai amplă a gamei producătorului auto nipon. La începutul anului, Nissan a confirmat că va opri planurile de a construi două SUV-uri electrice la fabrica sa din Canton, Mississippi, și se va concentra în schimb pe modele hibride. La nivel global, Nissan a informat că va reduce numărul modelelor sale de la 56 la 45.

Propunerile pentru noi reguli la nivelul Uniunii Europene, care stabilesc cerințe de conținut local pentru vehiculele electrice, au afectat, de asemenea, perspectivele de fabricare a acestor vehicule în Marea Britanie, care a părăsit blocul comunitar în 2020. Aproximativ 60% din mașinile produse în Marea Britanie sunt exportate în UE. Grupul de lobby auto britanic SMMT susține că excluderea de la eticheta "Made in EU" reprezintă o amenințare pentru industria auto britanică.

Această incertitudine începe deja să afecteze lanțul de aprovizionare al Nissan. Un plan de a construi un sistem de propulsie trei-în-unu pentru vehicule electrice la Sunderland, o fabrică operată de filiala Nissan JATCO, a fost, de asemenea, abandonat, au confirmat companiile.