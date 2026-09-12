Luca Niculescu, Kelemen Hunor și Anca Dragu, prezenți la nunta lui Alexandru Nazare. La restaurant este așteptat și Nicușor Dan

Mirele și mireasa au ajuns la restaurant. Foto: Captură Antena 3 CNN

Politicienii stau la coadă pentru a intra la petrecerea nunții ministrului Alexandru Nazare, care are loc la un restaurant din Pădurea Băneasa. Sunt liste stricte la intrare, unde se fac verificări. În urmă cu puțin timp, Kelemen Hunor a ajuns la nuntă, după Luca Niculescu și Anca Dragu, însă este așteptat și Președintele Nicușor Dan.

În plus, Președintele Nicușor Dan este și el așteptat și ar putea să vină din moment în moment la această nuntă. Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu a ajuns la nuntă, dar este posibil să fie la nunta șefei sale de cabinet, cu șeful Poștei Române, care are loc în Covasna. La nuntă a mai ajuns și ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță.

„Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, la nuntă ar trebui să ajungă și Președintele Nicușor Dan. Așadar, a fost invitat șeful statului și este așteptat. Cel mai probabil, urmează să vină, pentru că au sosit mare parte din invitați. Am văzut și mirii, au venit ceva mai devreme.

Practic, a început aici nunta, în zona Băneasa, chiar în Pădurea Băneasa, în acest restaurant din spatele meu, o locație selectă.

Așadar, am văzut nume importante care au intrat aici la petrecere. Am văzut lideri de la PNL, foarte mulți liberali la nuntă, însă ceva mai devreme a intrat președintele UDMR, Kelemen Hunor. Am văzut-o și pe guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și l-am văzut și pe, în acest moment, Florin Manole, fostul ministru de la PSD”, a transmis jurnalista Antena 3 CNN, Cătălina Iordache.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară originară din Maramureș.

Maria Mihali are 30 de ani și a crescut în Baia Mare. Este cunoscută pentru repertoriul său de muzică populară, pricesne, muzică religioasă, folk creștin și colinde. Artista a colaborat mai mulți ani cu grupul folcloric Iza și a participat la numeroase spectacole și festivaluri din România și din străinătate.

În 2016, Maria Mihali a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor „Lucreția Ciobanu”, organizat la Sibiu, un moment important în cariera sa artistică.

Deși este cunoscută în special pentru muzică, viitoarea soție a lui Alexandru Nazare are și studii economice. A absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor.