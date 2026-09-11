Două nunți în Guvern, în acest weekend: Șefa de cabinet a lui Bolojan se mărită cu directorul Poștei. Ministrul Nazare, cu o cântăreață

7 minute de citit Publicat la 13:30 11 Sep 2026 Modificat la 13:39 11 Sep 2026

Este weekend de nuntă pentru doi oameni aflați în cercul puterii de la București. Sâmbătă, 12 septembrie, șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan, Ana Smărăndița Irina, și directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, își unesc destinele în Covasna, în timp ce ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește, în București, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali.

Nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali are loc mâine, 12 septembrie, în zona Băneasa din București. Evenimentul este așteptat să reunească mai multe personalități din politica românească. Printre cei despre care există informații că ar putea participa se află și președintele Nicușor Dan.

Cele două evenimente au loc într-un moment politic extrem de agitat, în care partidele negociază pentru formarea viitorului Guvern, iar numele lui Alexandru Nazare a fost inclus în discuțiile privind o posibilă nominalizare pentru funcția de premier.

La cele două nunți sunt așteptați și oameni importanți din politica românească. Ilie Bolojan este așteptat la nunta șefei sale de cabinet, în Covasna, în timp ce la nunta lui Nazare, organizată în zona Băneasa, este așteptat inclusiv președintele Nicușor Dan.

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Cine sunt mirii: Ana Smărăndița Irina și Valentin Ștefan:

Ana Smărăndița Irina este șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan. Ea a fost numită în această funcție în iulie 2025, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Decizia de numire a fost semnată de Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

Înainte de a ajunge la Palatul Victoria, Ana Smărăndița Irina a activat în zona administrației și a companiilor de stat. A lucrat la Poșta Română, unde a ocupat funcția de Head of Strategy Management, iar anterior a fost consilier al directorului general al companiei. A fost, de asemenea, membră în consilii de administrație ale unor companii din domeniul energetic.

Ana-Smărăndița Irina este implicată și în politica liberală. Ea provine din zona Tineretului Național Liberal și a ocupat, în trecut, o funcție de conducere în cadrul TNL Sector 1.

Mirele este Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române. Cei doi au legături profesionale mai vechi, din perioada în care Ana Smărăndița Irina lucra în cadrul companiei.

Licențiată în Afaceri și Management la Birmingham City University (2014-2017) și cu o experiență de peste trei ani la o bancă de investiții din Marea Britanie, Irina Ana Smărăndița a fost angajată din iunie 2021 la Compania Națională Poșta Română. Potrivit CV-ului acesteia publicat pe pagina de LinkedIn, primii doi ani a fost chiar consiliera directorului Poștei, iar din februarie 2023 a condus departamentul de strategie al companiei.

Valentin Ștefan conduce Poșta Română din 2021 într-o perioadă în care compania trece printr-un amplu proces de transformare și modernizare. Numele său a fost asociat în ultimii ani cu proiectele de reorganizare și eficientizare ale companiei de stat, dar și cu anumite controverse.

Acuzați că s-au plimbat împreună la Paris pe banii statului, pe vremea când erau colegi

În urmă cu câțiva ani, Ana Smărăndița Irina a fost implicată într-un scandal. Potrivit revistei Unica, aceasta a fost acuzată că, pe vremea când lucra la Poșta Română, pe 8 martie 2023 a călătorit la Paris, pe banii statului, chiar alături de cel care acum îi va deveni soț, directorul general al Companiei Naționale „Poșta Română”, într-o excursie mascată drept „delegație de lucru la Ambasada României în Franța”.

Unde se ține nunta Anei-Smărăndița Irina cu Valentin Ștefan

Nunta celor doi are loc sâmbătă, 12 septembrie, în județul Covasna.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la eveniment este așteptat și Ilie Bolojan. Premierul interimar va participa astfel la nunta șefei sale de cabinet.

Evenimentul este unul privat, iar detaliile despre locația exactă și lista invitaților nu au fost făcute publice în totalitate. Cert este că petrecerea are loc în Covasna, departe de Capitală.

Nunta are loc în aceeași zi cu cea a ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Cele două evenimente aduc, practic, în aceeași zi, oameni importanți din actuala putere în două colțuri diferite ale țării.

Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește Maria Mihali

În Capitală, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară originară din Maramureș.

Maria Mihali are 30 de ani și a crescut în Baia Mare. Este cunoscută pentru repertoriul său de muzică populară, pricesne, muzică religioasă, folk creștin și colinde. Artista a colaborat mai mulți ani cu grupul folcloric Iza și a participat la numeroase spectacole și festivaluri din România și din străinătate.

În 2016, Maria Mihali a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor „Lucreția Ciobanu”, organizat la Sibiu, un moment important în cariera sa artistică.

Deși este cunoscută în special pentru muzică, viitoarea soție a lui Alexandru Nazare are și studii economice. A absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor.

Artista a povestit că, deși s-a pregătit în domeniul economic, nu a simțit că aceasta este direcția pe care și-o dorește profesional. A ales să își urmeze pasiunea pentru muzică și spune că trăiește din activitatea artistică.

În 2026, Maria Mihali a absolvit și Universitatea Națională de Muzică din București. Pentru lucrarea de licență a ales un subiect legat chiar de tradiția muzicală din zona sa de origine: „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”.

Tema are o semnificație aparte pentru artistă, care și-a legat cariera de promovarea Maramureșului și a tradițiilor muzicale din această zonă.

Alexandru Nazare este cu aproximativ 16 ani mai în vârstă decât viitoarea sa soție. Ministrul, născut pe 25 iunie 1980, la Onești, județul Bacău, a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața personală.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani. Au început să apară împreună mai des în spațiul public începând din 2024, iar în 2025 s-au logodit.

Potrivit relatărilor din presa mondenă și politică, cuplul este apropiat și de zona religioasă, cei doi participând frecvent la slujbe și vizitând mănăstiri.

Unde se ține nunta lui Alexandru Nazare

Nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali are loc sâmbătă, 12 septembrie, în zona Băneasa din București, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Evenimentul este unul discret, la care sunt așteptați apropiați ai cuplului și mai multe persoane din zona politică. Potrivit informațiilor publicate despre nuntă, ceremonia religioasă are loc la o biserică din București, iar petrecerea este organizată ulterior la un restaurant din Capitală.

Printre invitații așteptați se află și președintele Nicușor Dan. Prezența șefului statului ar adăuga o componentă politică importantă unui eveniment care, oficial, este unul privat.

Nunta are loc într-un moment sensibil pentru Alexandru Nazare. Ministrul interimar al Finanțelor este unul dintre oamenii aflați în centrul discuțiilor politice din această perioadă, iar numele său a fost vehiculat inclusiv ca posibilă variantă pentru funcția de premier.

Sorin Grindeanu nu merge la nunta lui Nazare

Unul dintre liderii politici care au confirmat deja că nu va participa la eveniment este Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a fost întrebat vineri dacă Alexandru Nazare ar putea reprezenta o variantă pentru funcția de premier. Înainte de a răspunde la întrebarea politică, Grindeanu i-a transmis ministrului urări de casă de piatră.

„Îi doresc casă de piatră. Înțeleg că mâine are nunta. Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a declarat liderul PSD.

Declarația vine într-un moment în care numele lui Nazare este analizat în contextul negocierilor politice privind viitorul Guvern.

Două nunți, aceeași zi, două puncte importante pentru Guvern

Cele două nunți au loc, așadar, în aceeași zi și implică oameni aflați în imediata apropiere a centrului puterii.

În Covasna, Ana-Smărăndița Irina, șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan, se căsătorește cu Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române. La eveniment este așteptat și premierul interimar.

La Băneasa, în București, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește cu Maria Mihali, artista de muzică populară din Maramureș. La această nuntă este așteptat președintele Nicușor Dan, în timp ce Sorin Grindeanu a anunțat că nu poate participa.

Astfel, sâmbătă, atenția se mută pentru câteva ore de la negocierile politice la două evenimente private: o nuntă în Covasna, la care este așteptat Ilie Bolojan, și o nuntă în Băneasa, unde printre invitații așteptați se numără Nicușor Dan.

Cele două nunți au loc într-un moment neobișnuit pentru scena politică românească: Guvernul este în continuare interimar, iar președintele Nicușor Dan caută o soluție pentru desemnarea unui nou premier. Astfel, în timp ce la Cotroceni continuă discuțiile pentru viitorul Executiv, în acest weekend atenția unor lideri politici se mută, pentru câteva ore, de la negocieri la mesele de nuntă.