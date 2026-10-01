Un nou complex acvatic s-a deschis în Sectorul 3 din Bucureşti: Aqaventura Water Park & Spa. E gratuit pentru elevii din acest sector

Un nou complex acvatic s-a deschis în Sectorul 3 din Bucureşti: Aqaventura Water Park & Spa. Sursa foto: Captură video

Un nou complex acvatic s-a deschis oficial în sectorul 3 al Capitalei. Vizitatorii au de acum acces la piscine, zone extinse de wellness cu saune și saline, dar şi la spații dedicate activităților sportive. Primăria Sectorului 3 anunţă că elevii vor putea intra gratuit, pe baza unei programări.

De acum, elevii care învaţă sau locuiesc în Sectorul 3 se pot distra gratuit la Aqaventura Water Park & Spa, noul complex acvatic şi de agrement din Parcul Pantelimon. Este un nou spaţiu multifuncţional dedicat sportului, relaxării, divertismentului şi activităţilor pentru întreaga familie.

"Cu o brăţară se face tot: de la acces, la achiziţii. Mă duc la restaurant, vreau să-mi cumpăr şort... Copiii care învaţă, chiar dacă nu locuiesc în Sectorul 3, dacă învaţă, au gratuitate, dar şi aparţinătorii", a spus Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3.

Complexul dispune, în total, de 10 piscine, pentru diverse activităţi, dar şi pentru toate vârstele. În plus, vizitatorii se vor bucura şi de saune, salină şi camere de relaxare.

"Aici este bazinul de înot, care este aproape olimpic, are 40 metri lungime şi 16 metri lăţime. Putem să facem aici culoare de înot. Aici este o salină pentru persoanele care au afecţiuni de plămâni şi cărora li se recomandă să meargă sau să respire aer cu ioni de sare", a mai descris Negoiţă complexul acvativ.

"Aici este una din piscinele de relaxare, unde nu doar că mă relaxez că e apă, că e plăcut... Uitaţi-vă ce view avem. Avem 6 saune, doua Hamman şi 4 saune uscate.

"Un complex de capacitate mare, peste 2.000 de persoane se pot bucura în acelasi timp în această facilitate, care are peste 20.000 de metri pătraţi de clădire. Investiţia este de aproximativ 20 de milioane de euro, aproximativ 1000 de euro pe metru pătrat", a mai afirmat Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 din Bucureşti.

De la 1 noiembrie, bucureştenii din toate sectoarele vor avea acces în complex, contracost.