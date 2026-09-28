Clasamentul celor mai fericite ţări din lume. Un stat aflat în război a intrat în Top 10. Ce poziţie ocupă România

Finlanda, pe primul loc în clasamentul celor mai fericite națiuni din 2025. Sursa foto: Getty Images

Finlanda a ocupat din nou primul loc în Raportul Mondial al Fericirii pe anul 2025, însă poziția a opta a Israelului va stârni, probabil, uimire. Israelul a înregistrat un scor de evaluare a vieții de 7,187 din 10, depăşind Luxemburg și Elveția și devenind, astfel, singura țară din Orientul Mijlociu inclusă în primele 20 de poziții, notează Express. România se află pe locul 34.

Poziția Israeului este deosebit de neobișnuită, având în vedere că această ţară se află în prezent în război în Orientul Mijlociu. Totuși, clasamentul nu măsoară starea de spirit a oamenilor într-un anumit moment.

Raportul Mondial al Fericirii utilizează o medie pe trei ani a evaluărilor făcute de oameni cu privire la calitatea vieții lor, clasamentul pentru anul 2026 bazându-se pe răspunsuri colectate în perioada 2023–2025.

Prin urmare, indicatorul de fericire utilizat în raport se bazează pe modul în care oamenii își evaluează viața în ansamblu, și nu doar pe faptul că se declară fericiți într-o anumită zi.

Nordicii europeni, printre cei mai fericiţi din lume

Finlanda s-a situat pe primul loc, cu un scor de 7,764, menținându-și poziția de lider pentru al nouălea an consecutiv. Islanda a ocupat locul al doilea, cu 7,540, în timp ce Danemarca s-a clasat pe locul al treilea, cu 7,539.

Costa Rica s-a situat pe locul al patrulea, cu un scor de 7,439, înregistrând cea mai bună clasare din istoria sa și cea mai înaltă poziție atinsă vreodată de o țară din America Latină.

Suedia a ocupat locul al cincilea, fiind urmată de Norvegia pe locul al șaselea și de Țările de Jos pe locul al șaptelea.

Israelul s-a clasat pe locul al optulea, urmat de Luxemburg pe locul al nouălea și de Elveția pe locul al zecelea.

Noua Zeelandă a completat grupul primelor 11 țări, ocupând locul al unsprezecelea, cu un scor de 6,995.

Top 10 cele mai fericite ţări din lume:

Finlanda - 7,764 Islanda - 7,540 Danemarca - 7,539 Costa Rica - 7,439 Suedia - 7,255 Norvegia - 7,242 Țările de Jos - 7,223 Israel - 7,187 Luxemburg - 7,063 Elveția - 7,018

România ocupă locul 34

Conform ultimei ediții a Raportului Mondial privind Fericirea, publicat sub egida ONU, România ocupă locul 34 în clasamentul celor mai fericite ţări din lume. Specialiştii au remarcat că fericirea tinerilor din întreaga lume este afectată de utilizarea reţelelor sociale.

Autorii raportului au început să acorde atenție la ceea ce consideră o criză a fericirii tinerilor, menționată pentru prima dată în clasamentul din 2024.

Cercetătorii analizează șase factori, inclusiv PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viață, generozitatea și percepțiile asupra libertății și corupției, pentru a explica variațiile dintre țări. Clasamentele se bazează pe o medie pe trei ani, care netezește creșterile și scăderile cauzate de evenimente majore, cum ar fi războiul sau recesiunile financiare.