Ţările de Jos revin la Eurovision în 2027, după ce au boicotat ediţia de anul acesta din cauza Israelului

2 minute de citit Publicat la 19:31 23 Sep 2026 Modificat la 19:31 23 Sep 2026

Burgas va găzdui Eurovision 2027 / foto: Facebook - Eurovision România

Ţările de Jos vor participa în cele din urmă la ediţia de anul viitor a Eurovision, a anunţat miercuri postul public de televiziune care va transmite concursul muzical, preluând astfel ştafeta de la precedentul radiodifuzor, care s-a retras în luna august, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Canalul public de televiziune olandez va participa din nou la concursul Eurovision începând din 2027 cu un concurent olandez. O echipă independentă de experţi va supraveghea cu atenţie procesul de selecţie a artistului”, a declarat postul public naţional NPO.

„UER (Uniunea europeană de radio şi televiziune, care organizează Eurovision) a luat de atunci măsuri importante legate de regulamentul concursului muzical Eurovision”, a declarat NPO.

În luna august, postul Avrotros, care organiza selecţia concurentului olandez şi difuza de mai mulţi ani concursul, şi-a anunţat retragerea întrucât competiţia „nu mai poate fi considerată neutră” din cauza diviziunilor suscitate de războiul din Gaza.

Recunoscând că Eurovision a suscitat „sentimente contradictorii” în Ţările de Jos, NPO a precizat că a „cerut în mod explicit UER să repună pe primul loc caracterul unificator al evenimentului”.

„Este important ca, în calitate de canal public, să continuăm să participăm la acest eveniment european care aduce oamenii împreună, mai ales în această perioadă”, a declarat, într-un comunicat, Jurre Bosman, directorul departamentului media din cadrul NPO.

Concursul a fost umbrit recent de un val de boicoturi legate de participarea Israelului.

În luna august, organizatorii au anunţat că nicio ţară implicată într-un conflict armat nu poate organiza competiţia. Cu toate acestea, la momentul anunţării retragerii, Avrotros a declarat că aceste schimbări „nu oferă suficientă încredere în restabilirea caracterului independent şi neutru al Concursului Eurovision”.

Boicot

Ediţia din 2027 va avea loc pe 15 mai la Burgas, un oraş bulgar la Marea Neagră.

Este pentru prima dată când această ţară balcanică găzduieşte Eurovision după victoria de anul acesta a cântăreţei bulgare Darina Yotova, care cântă sub numele Dara, la cea mai recentă ediţie, organizată la Viena.

Încă de la lansarea sa în 1955, Eurovision a fost o scenă importantă a muzicii pop, propulsând trupa suedeză ABBA la rangul de vedete mondiale şi contribuind la succesul unor artişti precum Céline Dion şi Olivia Newton-John.

Ediţia din 2026 a fost urmărită de 131 de milioane de telespectatori, cu 35 de milioane mai puţini decât în anul precedent, după ce cinci ţări au boicotat concursul din cauza participării Israelului.

Ţările de Jos, Islanda, Spania, Irlanda şi Slovenia s-au retras din concurs, iar ultimele trei au refuzat să transmită concursul.

Ţările de Jos au participat încă de la prima ediţie a Eurovision, în 1956, şi au câştigat de cinci ori, cel mai recent în 2019, graţie melodiei „Arcade”, interpretată de Duncan Laurence.

Potrivit paginii de internet a Eurovision, acest hit a devenit prima melodia participantă la concurs care a atins un miliard de ascultări pe Spotify.