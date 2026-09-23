Victor Negrescu: Nimeni de la Bruxelles nu a cerut PSD-ului să voteze Guvernul Mureșan

Victor Negrescu. sursa foto: Agerpres

PSD nu a primit niciun semnal de la Bruxelles, de la socialiștii europeni sau de la ambasade să voteze Guvernul Siegfried Mureșan. Declarația îi aparține lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care a vorbit miercuri seară, la Antena 3 CNN, pe tema aceasta.

Negrescu susține că partenerii străini ai României nu cred că Guvernul Mureșan va trece de votul din Parlament. Potrivit lui, aceștia se gândesc deja la ce urmează după această desemnare.

Europarlamentarul PSD a participat miercuri la întâlnirea dintre liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, și ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit la București.

Întrebat cine a cerut întâlnirea, Negrescu a spus că aceasta fusese programată dinainte ca Mureșan să fie desemnat premier.

„Această întâlnire face parte dintr-o serie de întâlniri pe care președintele Sorin Grindeanu le are cu reprezentanții diplomatici de la București. Această întâlnire era deja programată înainte ca Siegfried Mureșan să fie desemnat. Evident că am discutat despre contextul actual din România. Accentul a fost mai degrabă pe componenta economică, pe zona de investiții străine. Am prezentat, de asemenea, prioritățile noastre pentru redresarea economică a României. După cum știți, recent, Partidul Social Democrat a lansat un document cu o serie de măsuri economice, iar președintele Sorin Grindeanu a dorit să aibă un dialog cu partenerii noștri importanți la nivel european pentru a discuta aceste aspecte.

Avem un dialog similar și cu reprezentanții Statelor Unite, cu alte ambasade și cu camerele de comerț străine de la București. Vreau să vă spun că nimeni nu l-a menționat pe domnul Mureșan sau alte chestiuni”, a declarat Victor Negrescu.

După întâlnire, Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că investițiile străine în România au scăzut cu peste 80% în ultimul an. Liderul PSD a adăugat că partidul său nu poate susține revenirea la politicile care au generat problemele actuale.

„Nimeni nu crede că această propunere va trece”

Întrebat dacă au existat presiuni pentru votarea Guvernului Mureșan, Negrescu a negat.

„Nu, nicidecum. N-am primit niciun fel de semnal nici de la Bruxelles, nici de la socialiștii europeni, nici de la ambasade. Toată lumea este interesată ca România să aibă o perspectivă de dezvoltare reală. Mulți se gândesc, vă spun din partea partenerilor noștri străini, la ce va urma după această desemnare a domnului Mureșan, pentru că nimeni nu crede că această propunere va trece de votul Parlamentului României. În același timp, vor niște semnale de stabilitate și vor să vadă că există totuși niște direcții clare pentru România. Este evident și în programul nostru că Partidul Social Democrat înțelege de ce este nevoie de responsabilitate, dar asta nu înseamnă măsuri de austeritate.

De altfel, la discuțiile pe care le-am purtat la Bruxelles recent, toată lumea remarcă cu tristețe faptul că România, dintr-o țară care avea un boom economic, acum trece printr-o situație dramatică din punct de vedere economic. Investitorii sunt îngrijorați și, în sensul acesta, este un dialog normal cel pe care l-am avut și cred că este foarte bine. Mi-aș dori ca reprezentanții de la guvernare și din zona PNL să aibă astfel de discuții cu partenerii străini. Sunt normale, dar să le facă transparent. Aceste lucruri le-am făcut și noi, tocmai pentru a-i asigura pe români că ne apărăm și interesele, și viziunea noastră despre dezvoltare”, a spus europarlamentarul.

Pentru a deveni prim-ministru, Siegfried Mureșan are nevoie de votul de învestitură al Parlamentului. Fără voturile PSD, o majoritate este greu de construit.

Siegfried Mureșan a declarat, într-un interviu pentru Politico, că socialiștii europeni își pierd credibilitatea dacă tac în continuare despre ce se întâmplă în România. Întrebat dacă l-a sunat cineva din familia social-democrată europeană, Negrescu a răspuns că nu.

„Nu, nu m-a sunat nimeni. Vreau să vă spun că domnul Siegfried Mureșan, din nefericire pentru domnia sa, este cunoscut pentru faptul că este unul dintre puținii lideri politici de dreapta care, la Bruxelles, critică social-democrații. Recent, a avut niște ieșiri împotriva președintelui social-democrat și împotriva colegilor mei, deși știți că la nivel european există o colaborare pe subiectele importante între dreapta și stânga. El, din păcate, de fiecare dată a căutat să atace și nu a construit nimic.

Așa că vă asigur de faptul că familia social-democrată europeană nu susține o astfel de persoană. Un astfel de om politic nu a vrut niciodată să construiască, mereu a vrut să atace, inclusiv pe cei care sunt de bună-credință”, a afirmat Negrescu.

„A tratat cu dispreț partidul nostru”

Ce ar face PSD dacă ar primi totuși telefoane de la Bruxelles?

„Păi, trebuiau să sune până acum, și nu a sunat nimeni. Deci, deja din start nu avem ce să discutăm. În același timp, Partidul Social Democrat are opinia sa și o apără cu fermitate. În acest caz, noi, chiar dacă am fost de bună-credință, am încercat și astăzi să purtăm un dialog pe programul politic. Ați remarcat și dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi.

Președintele Camerei Deputaților, care este și președintele Partidului Social Democrat, a așteptat ca Siegfried Mureșan să trimită programul politic, să vină să discute la Parlamentul României sau să vină să discute mai aproape de Guvern, la sediul Partidului Social Democrat. El pur și simplu a tratat cu dispreț partidul nostru. Așa că linia noastră este clară, fermă și reconfirmă ceea ce a votat conducerea partidului”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu se referea la episodul de miercuri, când Sorin Grindeanu a spus că l-a așteptat pe Mureșan toată ziua, mai întâi la Camera Deputaților, apoi la sediul PSD. Liderul social-democraților i-a cerut premierului desemnat să îi trimită programul de guvernare și chiar să demisioneze din Parlamentul European, ca dovadă că își dorește cu adevărat funcția de premier.